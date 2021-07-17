Глава Адыгеи передал ключи от новых автомобилей медикам

Больница получила машины по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели направлено почти 6 млн рублей. В мероприятии участвовали председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Владимир Нарожный, министр здравоохранения республики Рустем Меретуков, министр сельского хозяйства Анзаур Куанов и глава Гиагинского района Андрей Таранухин. Глава Адыгеи отметил важность госпрограмм в здравоохранении. Кумпилов подчеркнул, что доступность медицины как в городе, так и на селе находится в приоритете. Также он поблагодарил медработников за работу во время пандемии и указал на значимость качества медпомощи населению.

«Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши медицинские службы были оснащены всем необходимым. Эти возможности дает национальный проект, госпрограммы, благодаря которым проводится полная модернизация первичного звена здравоохранения. Уверен, что поступившая техника, новое медоборудование, создаваемые условия в больницах, амбулаториях и для фельдшерско-акушерских пунктах дадут возможность оперативно и качественно лечить больных в сельской местности. Многое зависит и от вас — необходимы внимание и забота о каждом пациенте», — обратился к медработникам Мурат Кумпилов.



Сразу после передачи больнице новой спецтехники она распределена по фельдшерско-акушерским пунктам для доставки пациентов в медицинские организации, работы по вызовам на дом к пациентам, а также для перевозки лекарств жителям отдаленных населенных пунктов Гиагинского района.