Адыгея получит еще почти 99 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Адыгея

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30 марта стало известно, что Адыгея получит еще 98,7 млн рублей на обеспечение медучреждений в условиях пандемии коронавируса

Правительство РФ приняло решение выделить из Резервного фонда дополнительное финансирование регионам из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Средства направят на финансирование территориальных фондов ОМС в рамках реализации программ обязательного медицинского страхования. Адыгея получила на эти цели 98,7 млн рублей, сообщили 30 марта в пресс-службе главы республики.

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«За последние месяцы нам удалось значительно снизить угрозу распространения коронавируса в республике. Учреждения здравоохранения поэтапно возвращаются к штатному режиму работы. Вместе с тем, нагрузка на них остаётся повышенной», — подчеркнул глава региона Мурат Кумпилов.

Чиновник отметил активную работу депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника. По его словам, именно при участии Резника республика неоднократно получала деньги из госбюджета на борьбу с пандемией и её последствиями.

Владислав Резник объяснил, что дополнительные средства пойдут на финансирование больниц и поликлиник Адыгеи, а также на лечение пациентов по системе обязательного медицинского страхования.

Напомним, в начале пандемии Адыгея получила из федерального бюджета 54 млн рублей. На деньги деньги должны были закупить медоборудование. В августе республика получила еще 61,4 млн рублей на борьбу с коронавирусом. А в конце октября правительство выделило Адыгее около 103 млн рублей.

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