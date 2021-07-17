Из-за смерти ребенка в аквапарке Гулькевичей будут судить спасателя

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении спасателя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности

34-летнему гражданину вменяется ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По версии следствия, вечером 3 июля 2019 года инструктор-спасатель аквапарка «Семь Озер» в Гулькевичах на улице Советская, 38 исполнял свою свои обязанности ненадлежащим образом и не контролировал действия несовершеннолетних посетителей бассейна № 2.

В результате 4-летний ребенок без взрослых и без жилета и надувных нарукавников проник из детской игровой зоны бассейна глубиной 0,5 м в превышающую рост ребенка основную зону бассейна глубиной 1,4 м. Основная зона относилась к участку ответственности обвиняемого инструктора. Ребенок умер из-за механической асфиксии при утоплении в воде. Обвиняемый признал вину.