Из-за смерти ребенка в аквапарке Гулькевичей будут судить спасателя
Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении спасателя. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности
34-летнему гражданину вменяется ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По версии следствия, вечером 3 июля 2019 года инструктор-спасатель аквапарка «Семь Озер» в Гулькевичах на улице Советская, 38 исполнял свою свои обязанности ненадлежащим образом и не контролировал действия несовершеннолетних посетителей бассейна № 2.
В результате 4-летний ребенок без взрослых и без жилета и надувных нарукавников проник из детской игровой зоны бассейна глубиной 0,5 м в превышающую рост ребенка основную зону бассейна глубиной 1,4 м. Основная зона относилась к участку ответственности обвиняемого инструктора. Ребенок умер из-за механической асфиксии при утоплении в воде. Обвиняемый признал вину.
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Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд для рассмотрения по существу. Расследование проведено СКР по Краснодарскому краю.
За преступление есть различные виды наказаний вплоть до 3 лет лишения свободы, с возможностью запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.