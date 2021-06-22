В реке Тимашевского района утонул 16-летний подросток

В станице Роговской Тимашевского района на реке Кирпили 21 июня утонул подросток

Выпускник девятого класса местной школы №15 утонул в реке около моста на въезде в станицу.

Спасатели МКУ (муниципальное казенное учреждение) «Аварийно-спасательной службы» получили вызов 21 июня в 19:19 и приступили к поискам, уточнили в инстаграме службы спасения.

Подростка искали на двух лодках. Его тело нашли около 21:00. Проводится расследование, все обстоятельства случившегося уточняются, написала районная газета «Знамя труда».