В реке Тимашевского района утонул 16-летний подросток
В станице Роговской Тимашевского района на реке Кирпили 21 июня утонул подросток
Выпускник девятого класса местной школы №15 утонул в реке около моста на въезде в станицу.
Спасатели МКУ (муниципальное казенное учреждение) «Аварийно-спасательной службы» получили вызов 21 июня в 19:19 и приступили к поискам, уточнили в инстаграме службы спасения.
Подростка искали на двух лодках. Его тело нашли около 21:00. Проводится расследование, все обстоятельства случившегося уточняются, написала районная газета «Знамя труда».
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Отметим, 18 мая на реке Кирпили утонул 15-летний мальчик. Его тело нашли на следующий день. Еще одна трагедия на этом водоеме случилась вечером 1 июня — в реке утонул 37-летний житель Днепровского поселения. Поиски завершились спустя два дня.