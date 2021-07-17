На Кубани убийцу пенсионеров нашли мертвым

Краснодарский край

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15 июля в Тихорецком районе нашли труп самоубийцы, подозреваемого в двойном убийстве

Как сообщали Юга.ру, 14 июля в станице Краснооктябрьской на улице Зеленой убили супругов Виктора и Нелли Батраченко 83 и 82 лет. О нахождении тел с выстрелами в голову сообщил их родственник. 15 июля следователи возбудили уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц, заведомо находящихся в беспомощном состоянии).

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что предполагаемого убийцу нашли мертвым во второй половине 15 июля; следствие продолжается до уточнения деталей и мотивов происшествия. По данным источника «Блокнот Краснодар» в следственных органах, преступника нашли на обочине грунтовой дороги с ружьем 12 калибра. Он покончил жизнь самоубийством.

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На Кубани убийцу пенсионеров нашли мертвым
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