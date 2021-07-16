В Краснодаре снова ограничат движение по улице Гимназической

В Краснодаре на участке улицы Гимназической нельзя будет проехать с 17 по 27 июня

Напомним, в июне в Краснодаре из-за ремонта канализационных сетей перекрыли участок улицы Гимназической от Кирова до Фрунзе.

16 июля в мэрии города рассказали, что с 17 по 27 июля перекроют дорогу по улице Гимназической от Октябрьской до Кирова. «Росводоканал Краснодар» заменит участок сетей водоотведения диаметром 300 мм.

«В целях оперативного завершения мероприятий специалисты будут работать на месте в круглосуточном режиме. Также будет задействована вся необходимая спецтехника», — сообщил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Для удобства местных жителей была разработана схема объезда ограниченного участка, которая согласована с администрацией города.