В Краснодаре снова ограничат движение по улице Гимназической

Краснодарский край

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В Краснодаре на участке улицы Гимназической нельзя будет проехать с 17 по 27 июня

Напомним, в июне в Краснодаре из-за ремонта канализационных сетей перекрыли участок улицы Гимназической от Кирова до Фрунзе.

16 июля в мэрии города рассказали, что с 17 по 27 июля перекроют дорогу по улице Гимназической от Октябрьской до Кирова. «Росводоканал Краснодар» заменит участок сетей водоотведения диаметром 300 мм. 

«В целях оперативного завершения мероприятий специалисты будут работать на месте в круглосуточном режиме. Также будет задействована вся необходимая спецтехника», — сообщил директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Для удобства местных жителей была разработана схема объезда ограниченного участка, которая согласована с администрацией города.

Как писали Юга.ру, сейчас в Краснодаре идет ремонт нескольких дорог. На улице Красной ведется ремонт проезжей части и тротуаров. К середине лета власти обещают закончить ремонт улицы в Пашковском микрорайоне. Дорожные работы на улице Благоева продлили до конца месяца, но 15 июля открыли проезд для транспорта. 

Водоснабжение Краснодар Ремонт дорог

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