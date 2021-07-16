Жителям России, которые хотят стать донорами костного мозга, теперь достаточно сделать дома мазок и отправить его по почте

С 14 июля любой желающий в России может отправить по почте образец эпителия, чтобы самостоятельно вступить в регистр доноров костного мозга

Национальный регистр доноров костного мозга (РДКМ) имени Васи Перевощикова, «Русфонд» и «Почта России» подписали соглашение, которое облегчит донорам вступление в регистр, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе «Почты России». Ранее донорам костного мозга было необходимо сдавать кровь на типирование. Теперь достаточно сдать мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр заказным письмом по почте. Профинансирует типирование «Русфонд», а затраты по отправке письма возьмет на себя «Почта России». «Благодаря обширной сети «Почты России» жители даже самых отдаленных регионов получат возможность вступить в регистр доноров костного мозга и, возможно, спасти чью-то жизнь», — отметили в пресс-службе компании.

Любой житель России от 18 до 45 лет, который хочет стать донором, должен оставить заявку на сайте регистра. Затем по почте добровольцу отправят специальный набор для взятия биоматериала, анкету о состоянии здоровья, согласие на обработку данных и соглашение о вступлении в регистр. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. Гендиректор Национального регистра доноров костного мозга Анна Андрюшкина отметила, что до конца года планируется привлечь по почте 5 тыс. добровольцев.