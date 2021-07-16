Жителям России, которые хотят стать донорами костного мозга, теперь достаточно сделать дома мазок и отправить его по почте
С 14 июля любой желающий в России может отправить по почте образец эпителия, чтобы самостоятельно вступить в регистр доноров костного мозга
Национальный регистр доноров костного мозга (РДКМ) имени Васи Перевощикова, «Русфонд» и «Почта России» подписали соглашение, которое облегчит донорам вступление в регистр, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе «Почты России».
Ранее донорам костного мозга было необходимо сдавать кровь на типирование. Теперь достаточно сдать мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр заказным письмом по почте. Профинансирует типирование «Русфонд», а затраты по отправке письма возьмет на себя «Почта России».
«Благодаря обширной сети «Почты России» жители даже самых отдаленных регионов получат возможность вступить в регистр доноров костного мозга и, возможно, спасти чью-то жизнь», — отметили в пресс-службе компании.
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Любой житель России от 18 до 45 лет, который хочет стать донором, должен оставить заявку на сайте регистра. Затем по почте добровольцу отправят специальный набор для взятия биоматериала, анкету о состоянии здоровья, согласие на обработку данных и соглашение о вступлении в регистр. Мазок с внутренней стороны щеки можно взять самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника.
Гендиректор Национального регистра доноров костного мозга Анна Андрюшкина отметила, что до конца года планируется привлечь по почте 5 тыс. добровольцев.
«Русфонд» открыл Национальный регистр доноров костного мозга в 2017 году. Это некоммерческий регистр. Он назван именем Васи Перевощикова — мальчика из Удмуртии, которому так и не нашли донора. Сейчас в регистре состоят почти 50 тыс. потенциальных доноров, а во всех российских базах — 160 тыс. Необходимый минимум для страны, который определен правительством, — 500 тыс. доноров. Нехватку доноров усугубила пандемия: акции по привлечению добровольцев были отменены, а потребность в трансплантациях осталась. Так возникла идея организовать онлайн-рекрутинг и сделать его доступным для всех.