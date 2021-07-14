Россия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших ковидом

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 14 июля Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 23 тыс. 827 человек. Всего в стране выявили 5 млн 857 тыс. 2 инфицированного, скончались 145 тыс. 278 россиян.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Россия вышла на четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Выше показатели только в США (33,5 млн случаев COVID-19), Индии (30,9 млн) и Бразилии (19 млн).