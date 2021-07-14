Россия вышла на четвертое место в мире по числу заболевших ковидом

Краснодарский край, Вся Россия

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 14 июля Россия вышла на четвертое место в мире по заболеваемости COVID-19

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 23 тыс. 827 человек. Всего в стране выявили 5 млн 857 тыс. 2 инфицированного, скончались 145 тыс. 278 россиян. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Россия вышла на четвертое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Выше показатели только в США (33,5 млн случаев COVID-19), Индии (30,9 млн) и Бразилии (19 млн). 

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По количеству смертей от коронавируса Россия занимает шестое место. Показатели скончавшихся от COVID-19 выше у США (602 тыс. 409 умерших), Бразилии (534 тыс. 233), Индии (410 тыс. 784), Мексики (235 тыс. 58) и Перу (194 тыс. 488).

Как писали Юга.ру, 14 июля на Кубани зафиксировали очередной рекордный показатель по заболевшим COVID-19 — выявили 226 положительных тестов. Также в регионе второй день подряд фиксируют рекордное число умерших. 

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть Эпидемии

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