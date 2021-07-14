Юбилейный микрорайон Краснодара остался без света

Краснодарский край

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Вечером 14 июля 1,3 тыс. жителей Юбилейного микрорайона Краснодара остались без света из-за аварии

Из-за повреждения линии на 6-10 кВ отключили подстанцию ЮЗ-408 и пять трансформаторных подстанций. 

Электричества нет на улице 70 лет Октября, Рождественской набережной и на проспекте Чекистов. В зону отключения попали 1,3 тыс. человек, около 400 из них — дети. Социально-значимых объектов энергоавария не коснулась. 

Как сообщили в инстаграме ЕДДС Краснодара, время восстановления займет 4-5 часов. Работы проводит АО «НЭСК-Электросети».

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