В электропоезде Краснодар — Кисловодск замкнула проводка. Пассажирам пришлось ночью в поле ждать следующий поезд 3,5 часа

На Кубани в ночь на 13 июля из-за замыкания проводки в «Ласточке» 300 пассажиров 3,5 часа прождали другой поезд на неработающей станции. Юга.ру спросили в «РЖД», как получить компенсацию

В редакцию портала Юга.ру 13 июля обратился пассажир электропоезда Краснодар — Кисловодск Евгений Римкевич. Он рассказал, что ехал ночью в поезде, когда произошло короткое замыкание в системе кондиционирования и с потолка полетели искры. Поезд остановили на станции Гречишкино в станице Тбилисской. Однако станция не работала. Пассажиров (около 300 человек) пересадили на другой рейс, которого они ждали около 3,5 часов.

«Проводники как могли сдерживали истерики некоторых пассажиров, участливо предлагали воду. Я бы даже сказал — молодцы! Все всем помогали перебраться по путям и пытались успокоить», — рассказал Евгений.

Желающим вернуть часть средств за билет предложили заполнить специальные формы, но не выдали ручки. Куда обращаться пассажирам и что делать — никто из сотрудников РЖД не объяснил, пожаловался Римкевич.

«Мне сунули листок, сказав, что не в курсе и сам разбирайся. Куда ушло дружелюбие и учтивость, я не понял. С собой у меня была ручка и 40 минут времени до своей станции. Конечно, я заполнил всё. Как минимум, мне интересно, как это работает», — прокомментировал мужчина.