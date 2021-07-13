В электропоезде Краснодар — Кисловодск замкнула проводка. Пассажирам пришлось ночью в поле ждать следующий поезд 3,5 часа
На Кубани в ночь на 13 июля из-за замыкания проводки в «Ласточке» 300 пассажиров 3,5 часа прождали другой поезд на неработающей станции. Юга.ру спросили в «РЖД», как получить компенсацию
В редакцию портала Юга.ру 13 июля обратился пассажир электропоезда Краснодар — Кисловодск Евгений Римкевич. Он рассказал, что ехал ночью в поезде, когда произошло короткое замыкание в системе кондиционирования и с потолка полетели искры. Поезд остановили на станции Гречишкино в станице Тбилисской. Однако станция не работала. Пассажиров (около 300 человек) пересадили на другой рейс, которого они ждали около 3,5 часов.
«Проводники как могли сдерживали истерики некоторых пассажиров, участливо предлагали воду. Я бы даже сказал — молодцы! Все всем помогали перебраться по путям и пытались успокоить», — рассказал Евгений.
Желающим вернуть часть средств за билет предложили заполнить специальные формы, но не выдали ручки. Куда обращаться пассажирам и что делать — никто из сотрудников РЖД не объяснил, пожаловался Римкевич.
«Мне сунули листок, сказав, что не в курсе и сам разбирайся. Куда ушло дружелюбие и учтивость, я не понял. С собой у меня была ручка и 40 минут времени до своей станции. Конечно, я заполнил всё. Как минимум, мне интересно, как это работает», — прокомментировал мужчина.
Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу Северо-Кавказских железных дорог. Там ответили, что возвратом денег и компенсациями занимается перевозчик и посоветовали обратиться в Федеральную пассажирскую компанию (дочерняя компания «РЖД», предоставляющая услуги по перевозке пассажиров).
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Оператор компании рассказал журналисту, что пассажиры имеют право на денежную компенсацию в размере 3% за каждый час ожидания, но не больше стоимости проезда. Претензию для рассмотрения необходимо направить на станцию отправления и прибытия в течение 45 дней. В заявлении нужно указать номер поезда, дату и время отправления, а также обязательно приложить подлинник билета.
В течение 30 дней с момента получения претензии от пассажира, компания даст ответ в письменном виде.
Подробную информацию о порядке возврата денег за неиспользованные билеты и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточным телефонам: 8-800-775-00-00 (для звонков из России), а также 8 (499) 605-20-00 (для звонков из других стран) и на сайте РЖД.