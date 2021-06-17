Дополнительный отпуск, скидки и бесплатный бассейн. В Адыгее решили поощрять тех, кто сделал прививку от ковида
Власти Адыгеи до конца лета ввели льготы для вакцинировавшихся от коронавируса
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на заседании оперштаба рассказал, что поручил Кабинету министров активизировать прививочную кампанию и усилить контроль за реализацией противоэпидемических мер.
Сейчас во всех муниципальных образованиях работает 32 стационарных пункта вакцинации, также есть 2 мобильных пункта. Желающие могут записаться на вакцинацию через сайт госуслуг.
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«Эксперты предупреждают о рисках ухудшения ситуации: в стране уже растет количество заболевших. Но положение может кардинально измениться к лучшему, если привьется как можно больше людей. Важно, чтобы это понимали жители республики и сделали прививку» — сказал Мурат Кумпилов.
Для тех, кто уже получил два компонента вакцины, предусмотрен ряд преференций. Например, скидки на посещение спортобъектов, а для жителей старше 60 лет — бесплатные занятия в бассейнах Адыгейского республиканского физкультурно-оздоровительного комплекса и комплекса «Оштен».
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Власти рекомендовали работодателям предоставлять дополнительные отпуска сотрудникам в день вакцинации или на следующий, а также рассмотреть возможность предоставления других льгот и преимуществ, сообщили 17 июня порталу Юга.ру в пресс-службе главы Адыгеи.