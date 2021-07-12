В Адыгее увеличили темпы вакцинации от коронавируса
В Москве состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко
В ходе встречи глава республики обсудил с министром прививочную кампанию и оказание медпомощи больным нековидного профиля. Мурат Кумпилов сообщил, что вакцинация в республике находится под его личным контролем и в последнее время значительно увеличили её темпы. К 8 июля в регионе привиты более 60 тыс. человек и развернуты 34 пункта вакцинации.
Всего за период пандемии в Адыгее зарегистрировали более 15,2 тыс. подтвержденных случаев коронавируса. В пик эпидемии максимальное количество ковидных койко-мест в трех лечебных медучреждениях достигло 1260. В феврале 2021 года число коек сократили до 100, а с началом нового роста заболеваемости увеличили до 420.
В настоящее время на стационарном лечении в республике находятся 297 пациентов, на амбулаторном — более 240 человек. Число умерших от коронавируса достигло 264 человек, выздоровевших — свыше 14,5 тыс.
Также глава Адыгеи отметил, что в регионе не прекращалась специализированная помощь онкологическим больным, проводилось дистанционное наблюдение за пациентами высокой группы риска и плановая госпитализация пациентов с другими заболеваниями. А с апреля возобновили диспансеризацию взрослого населения.
Кроме того, по поручению президента РФ Владимира Путина с 1 июля в республике началась углубленная диспансеризация переболевших Covid-19.
В больницах республики продолжается переоснащение современным медоборудованием, оказывают помощь больным с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, открывают центры амбулаторной онкологической помощи, приобретают мобильные комплексы. В прошлом году построили 23 ФАПа.
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Кумпилов отметил, что по региональной программе модернизации первичного звена планируется закупить медоборудование и автотранспорт, построить 16 объектов здравоохранения и 10 объектов — капитально отремонтировать.
Такое глава Адыгеи предложил включить строительство нового противотуберкулезного диспансера в федеральную адресную инвестиционную программу на 2022-2024 г. Этот проект требует поддержки Министерства здравоохранения РФ.