В лобовом ДТП под Джубгой пострадали трое детей. Ещё один ребенок скончался
В аварии под Джубгой 12 июля пострадали 6 человек и погиб ребенок
Информация о ДТП на трассе под Джубгой появилась в социальных сетях. На кадрах видео в интернете видно разбитую легковушку, бригаду скорой помощи и сотрудников полиции.
В пресс-службе ГУ МВД по краю порталу Юга.ру сообщили, что ДТП произошло 12 июля около 13:40 в районе села Бжид на федеральной трассе М4-Дон. 45-летний водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Mitsubishi Outlander. В результате столкновения пострадали семь человек, из них четверо — дети. Один шестилетний мальчик позже скончался в больнице
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По факту случившегося начали проверку. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как писали Юга.ру, накануне под Армавиром микроавтобус столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли двое детей.