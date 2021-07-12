В лобовом ДТП под Джубгой пострадали трое детей. Ещё один ребенок скончался

Краснодарский край

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В аварии под Джубгой 12 июля пострадали 6 человек и погиб ребенок

Информация о ДТП на трассе под Джубгой появилась в социальных сетях. На кадрах видео в интернете видно разбитую легковушку, бригаду скорой помощи и сотрудников полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по краю порталу Юга.ру сообщили, что ДТП произошло 12 июля около 13:40 в районе села Бжид на федеральной трассе М4-Дон. 45-летний водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Mitsubishi Outlander. В результате столкновения пострадали семь человек, из них четверо — дети. Один шестилетний мальчик позже скончался в больнице

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По факту случившегося начали проверку. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как писали Юга.ру, накануне под Армавиром микроавтобус столкнулся с грузовиком. В ДТП погибли двое детей.

Аварии Дети ДТП смерть

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