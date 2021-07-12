В лобовом ДТП под Джубгой пострадали трое детей. Ещё один ребенок скончался

В аварии под Джубгой 12 июля пострадали 6 человек и погиб ребенок

Информация о ДТП на трассе под Джубгой появилась в социальных сетях. На кадрах видео в интернете видно разбитую легковушку, бригаду скорой помощи и сотрудников полиции.

В пресс-службе ГУ МВД по краю порталу Юга.ру сообщили, что ДТП произошло 12 июля около 13:40 в районе села Бжид на федеральной трассе М4-Дон. 45-летний водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Mitsubishi Outlander. В результате столкновения пострадали семь человек, из них четверо — дети. Один шестилетний мальчик позже скончался в больнице