На Кубани собирают деньги на реабилитацию 9-летней Лизы Кукота. Это поможет девочке заговорить и самостоятельно сидеть
Благотворительный фонд «Русфонд» 12 июля объявил о сборе средств на реабилитацию для 9-летней девочки с ДЦП из Курганинского района
Лиза Кукота получила родовую травму и, как следствие, — поражение центральной нервной системы. Девочка отставала в развитии, но врачи говорили, что нужно подождать и она догонит сверстников. Но в три года девочке поставили диагноз ДЦП и оформили инвалидность.
С тех пор девочка регулярно проходит курсы терапии, занимается лечебной физкультурой и принимает лекарства. В прошлом году Лиза попала в Центр здоровья в Таганроге, лечение там дало ощутимый результат. Мама девочки Елена рассказывает, что дочка теперь может удерживать голову, брать в руки игрушки, научилась узнавать родных и проявлять эмоции. Но ползать, сидеть и стоять она все еще не может.
Людмила Чёрикова, невролог из Центра здоровья говорит, что девочка понимает речь, но сама не разговаривает. Во время реабилитации необходимо работать над постановкой звуков, а также укрепить все мышцы, чтобы Лиза могла сидеть и стоять с поддержкой.
На лечение девочки необходимо собрать 132 тыс. 720 рублей. Елена воспитывает дочку одна. Они живут на пособие и пенсию по инвалидности, оплатить лечение самостоятельно они не могут.
Как помочь Лизе?
— Оформить пожертвование можно на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;
— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;
— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.