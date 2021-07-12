На Кубани собирают деньги на реабилитацию 9-летней Лизы Кукота. Это поможет девочке заговорить и самостоятельно сидеть

Краснодарский край

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Благотворительный фонд «Русфонд» 12 июля объявил о сборе средств на реабилитацию для 9-летней девочки с ДЦП из Курганинского района

Лиза Кукота получила родовую травму и, как следствие, — поражение центральной нервной системы. Девочка отставала в развитии, но врачи говорили, что нужно подождать и она догонит сверстников. Но в три года девочке поставили диагноз ДЦП и оформили инвалидность.

С тех пор девочка регулярно проходит курсы терапии, занимается лечебной физкультурой и принимает лекарства. В прошлом году Лиза попала в Центр здоровья в Таганроге, лечение там дало ощутимый результат. Мама девочки Елена рассказывает, что дочка теперь может удерживать голову, брать в руки игрушки, научилась узнавать родных и проявлять эмоции. Но ползать, сидеть и стоять она все еще не может.

Людмила Чёрикова, невролог из Центра здоровья говорит, что девочка понимает речь, но сама не разговаривает. Во время реабилитации необходимо работать над постановкой звуков, а также укрепить все мышцы, чтобы Лиза могла сидеть и стоять с поддержкой.

На лечение девочки необходимо собрать 132 тыс. 720 рублей. Елена воспитывает дочку одна. Они живут на пособие и пенсию по инвалидности, оплатить лечение самостоятельно они не могут.

Как помочь Лизе?

— Оформить пожертвование можно на сайте «Русфонда» внизу страницы, указав свою почту, имя и сумму;

— Отправить СМС на номер 5542, цифрами указав сумму пожертвования;

— Оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Благотворительность Дети Дети-инвалиды Русфонд

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На Кубани собирают деньги на реабилитацию 9-летней Лизы Кукота. Это поможет девочке заговорить и самостоятельно сидеть
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