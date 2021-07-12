Под Армавиром микроавтобус столкнулся с грузовиком. Погибли дети
11 июля в ДТП под Армавиром погибли два ребенка и женщина. Водитель автобуса перевозил пассажиров нелегально
Авария произошла на 174 км автодороги «Кавказ» в 18:07. Водитель микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo. При столкновении пострадал и автомобиль LADA Priora, который двигался в попутном направлении.
В результате аварии погибли два мальчика (14-летний и 8-летний) и женщина. В ЦРБ Армавира доставили четырех человек с травмами различной тяжести.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В краевой прокуратуре уточнили, что на момент аварии в автобусе было 12 человек, которые ехали из Анапы в Назрань.
Водитель перевозил пассажиров незаконно, поскольку в реестре официальных перевозчиков не числится. Уголовное дело возбудили в отношении него.
Напомним, 9 июля в лобовом ДТП в Усть-Лабинском районе погиб двухлетний ребенок.