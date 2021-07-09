В Краснодарском крае зарегистрировали 214 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Краснодаре и Сочи

На Кубани 9 июля зарегистрировали 214 новых случаев COVID-19 и 23 смерти

9 июля оперштаб сообщил о 25 тыс. 766 новых случаях заражения и 729 умерших. Из больниц с выздоровлением выписали 21 тыс. 832 пациента . Больше всего инфицированных выявили в Москве (+6 тыс. 643) и области (+2 тыс. 545), а также в Санкт-Петербурге (+1 тыс. 951).

На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика по новым случаям следующая: Крым — 348, Ростовская область — 307, Краснодарский край — 214, Ставропольский край — 187, Дагестан — 185, Севастополь — 119, Чечня — 80, Кабардино-Балкария — 57, Ингушетия — 41, Карачаево-Черкесия — 44, Адыгея — 39, Северная Осетия — 35. Всего за время пандемии в России диагноз COVID-19 официально подтвердился у 5 млн 733 тыс. 218 человек, из которых умерли 141 тыс. 501.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 214 новых заболевших 124 женщины, 90 мужчин и 13 детей . В каких муниципалитетах выявили пациентов с COVID-19 и сколько: в Краснодаре — 58;

в Сочи — 34;

в Тихорецком районе — 20;

в Армавире — 16;

в Апшеронском районе — 12;

в Усть-Лабинске — 12;

в Горячем Ключе — 8;

в Кореновском районе — 7;

в Туапсинском и Староминском районах — по 6;

в Выселковском и Новокубанском районах — по 5;

в Калининском, Отрадненском и Красноармейском районах — по 4;

в Приморско-Ахтарском, Мостовском и Каневском — по 3;

в Анапе, Ейском, Лабинском, Славянском и Успенском районах — по 1.