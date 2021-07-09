В Краснодарском крае зарегистрировали 214 случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Краснодаре и Сочи

Краснодарский край

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На Кубани 9 июля зарегистрировали 214 новых случаев COVID-19 и 23 смерти

9 июля оперштаб сообщил о 25 тыс. 766 новых случаях заражения и 729 умерших. Из больниц с выздоровлением выписали 21 тыс. 832 пациента.

Больше всего инфицированных выявили в Москве (+6 тыс. 643) и области (+2 тыс. 545), а также в Санкт-Петербурге (+1 тыс. 951).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа статистика по новым случаям следующая: Крым — 348, Ростовская область — 307, Краснодарский край — 214, Ставропольский край — 187, Дагестан — 185, Севастополь — 119, Чечня — 80, Кабардино-Балкария — 57, Ингушетия — 41, Карачаево-Черкесия — 44, Адыгея — 39, Северная Осетия — 35.

Всего за время пандемии в России диагноз COVID-19 официально подтвердился у 5 млн 733 тыс. 218 человек, из которых умерли 141 тыс. 501.

Как уточнили в оперштабе Кубани, из 214 новых заболевших 124 женщины, 90 мужчин и 13 детей

В каких муниципалитетах выявили пациентов с COVID-19 и сколько:

  • в Краснодаре — 58;
  • в Сочи — 34;
  • в Тихорецком районе — 20;
  • в Армавире — 16;
  • в Апшеронском районе — 12;
  • в Усть-Лабинске — 12;
  • в Горячем Ключе — 8;
  • в Кореновском районе — 7;
  • в Туапсинском и Староминском районах — по 6;
  • в Выселковском и Новокубанском районах — по 5;
  • в Калининском, Отрадненском и Красноармейском районах — по 4;
  • в Приморско-Ахтарском, Мостовском и Каневском — по 3;
  • в Анапе, Ейском, Лабинском, Славянском и Успенском районах — по 1.

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Всего на 9 июля в Краснодарском крае коронавирус лабораторно подтвердился у 53 тыс. 748 человек. Из них погибли 3 тыс. 618 (+23 смерть за сутки). Сейчас в стационарах лечатся 2 тыс. 43 человека, еще 2 тыс. 203 — на дому, из них 146 детей. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 83 пациента, пятеро переведены на ЭКМО. 

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 945,6.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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