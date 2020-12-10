«Как инвестировать с малых сумм?» Сайт «Открытый журнал» рассказал, как развивает финансовую грамотность

Партнерский Вся Россия

Распечатать

Одна из крупных инвестиционных компаний в РФ «Открытие Брокер» ведет сайт об инвестициях и финансах «Открытый журнал»

На сайте доступным языком рассказывается о мире финансов, грамотном планировании и формировании личного бюджета и эффективных инвестициях на финансовых рынках.

«Мы живем в новой реальности, в которой Банк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня. На этом фоне резко повысилась актуальность альтернативных способов вложения денег — поскольку доходности депозитов уже не устраивают даже самых консервативных в плане финансов граждан», — уверены в компании.

Читайте также:

Издатели публикуют материалы, которые призваны найти ответы на следующие вопросы:

  • Как инвестировать с малых сумм?
  • Как не попасться в руки мошенников?
  • Как вкладывают успешные инвесторы?
  • Как жить с доходов от финансового рынка?
  • Какие инструменты могут заменить вклады и приносить доход два раза в год и чаще?

Авторы издания разбирают вопросы, касающиеся формирования личного капитала, поясняют нюансы накопления средств и инвестирования. «Открытый журнал» позволит аудитории повысить финансовую грамотность и эффективнее распоряжаться капиталом.

Читайте также:

Журнал отличает практическая направленность: он освещает  прикладные вопросы инвестиций и трейдинга, налогообложения и права. Кроме того, редакторы проекта уделили внимание и развлекательной части — посетителям будут доступны рецензии на биржевую литературу и отзывы о фильмах, статьи об успешных трейдерах прошлого и настоящего и интервью со специалистами брокерских компаний и успешными инвесторами.

Авторы журнала — инвесторы, трейдеры, финансовые консультанты и советники,  экономисты, аналитики, юристы и другие эксперты — рассматривают сферу личных финансов с разных позиций и стараются нетривиально подходить к описанию каждой жизненной ситуации. Руководствуясь принципами открытости и плюрализма, команда «Открытого журнала» стремится показать читателям, что эффективное решение практически любого вопроса возможно различными способами.

Посмотреть материалы «Открытого журнала» можно по ссылке.

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). Не является образовательной деятельностью, не сопровождается выдачей сертификата об образовании.

Инвестиции Интернет Мошенничество Образование Финансы Экономика

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В 2020 году завели не менее 59 уголовных дел на сотрудников МВД за коррупцию
В Новороссийске спасли двухлетнего ребенка, который запер себя в машине
Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сфотографировал Сочи с высоты 415 км
На Кубани к концу рабочей недели пойдет мокрый снег
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не будет играть до конца года
В Сочи советником мэра назначили замминистра по делам молодежи Татарстана

Лента новостей

На острие атаки

Интервью Евгения Руденко с владельцем «Клерк.ру» Борисом Мальцевым

Галицкий теперь не только тратит

Юга.ру подсчитали, сколько заработал в Лиге чемпионов ФК «Краснодар»

Партнерский

Железный характер

Как металлурги из Абинска в футбол играют

Реклама на портале