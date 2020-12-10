Одна из крупных инвестиционных компаний в РФ «Открытие Брокер» ведет сайт об инвестициях и финансах «Открытый журнал»

«Мы живем в новой реальности, в которой Банк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня. На этом фоне резко повысилась актуальность альтернативных способов вложения денег — поскольку доходности депозитов уже не устраивают даже самых консервативных в плане финансов граждан», — уверены в компании.

На сайте доступным языком рассказывается о мире финансов, грамотном планировании и формировании личного бюджета и эффективных инвестициях на финансовых рынках.

Журнал отличает практическая направленность: он освещает прикладные вопросы инвестиций и трейдинга, налогообложения и права. Кроме того, редакторы проекта уделили внимание и развлекательной части — посетителям будут доступны рецензии на биржевую литературу и отзывы о фильмах, статьи об успешных трейдерах прошлого и настоящего и интервью со специалистами брокерских компаний и успешными инвесторами.

Авторы журнала — инвесторы, трейдеры, финансовые консультанты и советники, экономисты, аналитики, юристы и другие эксперты — рассматривают сферу личных финансов с разных позиций и стараются нетривиально подходить к описанию каждой жизненной ситуации. Руководствуясь принципами открытости и плюрализма, команда «Открытого журнала» стремится показать читателям, что эффективное решение практически любого вопроса возможно различными способами.

Посмотреть материалы «Открытого журнала» можно по ссылке.