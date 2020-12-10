«Как инвестировать с малых сумм?» Сайт «Открытый журнал» рассказал, как развивает финансовую грамотность
Одна из крупных инвестиционных компаний в РФ «Открытие Брокер» ведет сайт об инвестициях и финансах «Открытый журнал»
На сайте доступным языком рассказывается о мире финансов, грамотном планировании и формировании личного бюджета и эффективных инвестициях на финансовых рынках.
«Мы живем в новой реальности, в которой Банк России снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня. На этом фоне резко повысилась актуальность альтернативных способов вложения денег — поскольку доходности депозитов уже не устраивают даже самых консервативных в плане финансов граждан», — уверены в компании.
Издатели публикуют материалы, которые призваны найти ответы на следующие вопросы:
- Как инвестировать с малых сумм?
- Как не попасться в руки мошенников?
- Как вкладывают успешные инвесторы?
- Как жить с доходов от финансового рынка?
- Какие инструменты могут заменить вклады и приносить доход два раза в год и чаще?
Авторы издания разбирают вопросы, касающиеся формирования личного капитала, поясняют нюансы накопления средств и инвестирования. «Открытый журнал» позволит аудитории повысить финансовую грамотность и эффективнее распоряжаться капиталом.
Журнал отличает практическая направленность: он освещает прикладные вопросы инвестиций и трейдинга, налогообложения и права. Кроме того, редакторы проекта уделили внимание и развлекательной части — посетителям будут доступны рецензии на биржевую литературу и отзывы о фильмах, статьи об успешных трейдерах прошлого и настоящего и интервью со специалистами брокерских компаний и успешными инвесторами.
Авторы журнала — инвесторы, трейдеры, финансовые консультанты и советники, экономисты, аналитики, юристы и другие эксперты — рассматривают сферу личных финансов с разных позиций и стараются нетривиально подходить к описанию каждой жизненной ситуации. Руководствуясь принципами открытости и плюрализма, команда «Открытого журнала» стремится показать читателям, что эффективное решение практически любого вопроса возможно различными способами.
Посмотреть материалы «Открытого журнала» можно по ссылке.
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