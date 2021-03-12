«Никаких огурцов позволить себе не могу». Жители Кубани пожаловались на стремительный рост цен на продукты

11 марта портал «Кавказский узел» опубликовал результаты опроса жителей Краснодарского края об изменениях стоимости продовольственных товаров

Корреспондент «Кавказского узла» пообщался с жителями Краснодарского края и узнал, что они думают о динамике цен на продовольствие. 34-летняя парикмахер Ольга Нестерова, жительница Сочи, рассказала, что сохраняет все чеки из магазинов и может анализировать, как растет цена на продукты. По ее словам, круглозерный рис в 2020 году стоил 34 рубля, а теперь — 65 рублей, а в некоторых магазинах цена доходит до 99 рублей. Она отметила, что ее семья с двумя детьми-школьниками живет на две зарплаты, которые в сумме составляют 55 тыс. рублей. «Гречка примерно так же подорожала. Про мясо я вообще молчу. В прошлом году в это время я покупала свинину по 180 рублей за килограмм, сейчас — 280–290 рублей, а говядину покупала за 300 рублей, сейчас — 400–450 рублей», — добавила она. Ольга осознает, что «подсолнечное масло рафинированное за 40 рублей — это просто яд», однако ничего другого, уточнила она, семья позволит не может.

Жительница Краснодара, 46-летняя Мария Новикова, которая работает учительницей и имеет двух детей-студентов, получает 45 тыс. рублей. Однако этого тоже мало для покупки качественных продуктов, поэтому они приобретают «самые дешевые продукты из «Магнита»: «Никаких огурцов, помидоров, хорошей рыбы позволить себе не могу. Элементарный минтай, который спасал наших родителей в голодные годы, сейчас 170 рублей, а банка сайры, которая стоила 70 рублей, сейчас 130 рублей». Преподаватель добавила также, что из фруктов они могут позволить себе только бананы и яблоки. По ее словам, цены изменились и на мясо: «Зарплата не растет, а цены как сумасшедшие, мне стало совсем тяжело после нового года. Говядина стоит 450–499 рублей, я не могу ее себе позволить. Покупаю курицу двухкилограммовую за 300 рублей, разделываю ее, из крыльев и хребта варю суп два раза в неделю, остальное запекаю в духовке с картошкой». 27 февраля правительство России выпустило распоряжение, согласно которому Минсельхоз обязан следить за причинами роста потребительских цен на определенные группы товаров. В них входят мясопродукты, рыбопродукты, масло, молоко и молочная продукция, сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, плодоовощная продукция, табачные изделия. Предполагается, что после анализа цен выработают меры экономического регулирования. 26-летний программист из Новороссийска Илья Игнатьев рассказал, что вещи, необходимые его полугодовалому ребенку, тоже подорожали: «Детские товары с нового года подорожали примерно на 15%, и каждый раз, приходя в магазин, вижу, что смесь стала дороже на 1 рубль, на 2 рубля. Я зарабатываю неплохо — 50 тыс. рублей, для Новороссийска просто огромная сумма, но и моя семья во всем себе отказывает». Илья добавил, что в семье тоже ограничили покупку мяса, овощей и фруктов.

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