«Никаких огурцов позволить себе не могу». Жители Кубани пожаловались на стремительный рост цен на продукты
11 марта портал «Кавказский узел» опубликовал результаты опроса жителей Краснодарского края об изменениях стоимости продовольственных товаров
Корреспондент «Кавказского узла» пообщался с жителями Краснодарского края и узнал, что они думают о динамике цен на продовольствие. 34-летняя парикмахер Ольга Нестерова, жительница Сочи, рассказала, что сохраняет все чеки из магазинов и может анализировать, как растет цена на продукты. По ее словам, круглозерный рис в 2020 году стоил 34 рубля, а теперь — 65 рублей, а в некоторых магазинах цена доходит до 99 рублей. Она отметила, что ее семья с двумя детьми-школьниками живет на две зарплаты, которые в сумме составляют 55 тыс. рублей.
«Гречка примерно так же подорожала. Про мясо я вообще молчу. В прошлом году в это время я покупала свинину по 180 рублей за килограмм, сейчас — 280–290 рублей, а говядину покупала за 300 рублей, сейчас — 400–450 рублей», — добавила она.
Ольга осознает, что «подсолнечное масло рафинированное за 40 рублей — это просто яд», однако ничего другого, уточнила она, семья позволит не может.
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Жительница Краснодара, 46-летняя Мария Новикова, которая работает учительницей и имеет двух детей-студентов, получает 45 тыс. рублей. Однако этого тоже мало для покупки качественных продуктов, поэтому они приобретают «самые дешевые продукты из «Магнита»:
«Никаких огурцов, помидоров, хорошей рыбы позволить себе не могу. Элементарный минтай, который спасал наших родителей в голодные годы, сейчас 170 рублей, а банка сайры, которая стоила 70 рублей, сейчас 130 рублей».
Преподаватель добавила также, что из фруктов они могут позволить себе только бананы и яблоки. По ее словам, цены изменились и на мясо:
«Зарплата не растет, а цены как сумасшедшие, мне стало совсем тяжело после нового года. Говядина стоит 450–499 рублей, я не могу ее себе позволить. Покупаю курицу двухкилограммовую за 300 рублей, разделываю ее, из крыльев и хребта варю суп два раза в неделю, остальное запекаю в духовке с картошкой».
27 февраля правительство России выпустило распоряжение, согласно которому Минсельхоз обязан следить за причинами роста потребительских цен на определенные группы товаров. В них входят мясопродукты, рыбопродукты, масло, молоко и молочная продукция, сыр, яйца, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и крупяные изделия, плодоовощная продукция, табачные изделия. Предполагается, что после анализа цен выработают меры экономического регулирования.
26-летний программист из Новороссийска Илья Игнатьев рассказал, что вещи, необходимые его полугодовалому ребенку, тоже подорожали:
«Детские товары с нового года подорожали примерно на 15%, и каждый раз, приходя в магазин, вижу, что смесь стала дороже на 1 рубль, на 2 рубля. Я зарабатываю неплохо — 50 тыс. рублей, для Новороссийска просто огромная сумма, но и моя семья во всем себе отказывает».
Илья добавил, что в семье тоже ограничили покупку мяса, овощей и фруктов.
Также корреспондент «Кавказского узла» пообщался с пенсионерами. Юлия Дорохова из Лабинского района рассказала, что живет на пенсию в 10 тыс. 600 рублей, 3 тыс. из них уходят на услуги ЖКХ:
«А еще лекарства! Мне 67 лет, я вынуждена держать скотину и птицу, сажать огород. Потому что только благодаря этому я не голодаю. В магазине покупаю сахар, соль, чай, спички, подсолнечное масло. На другое у меня не хватает денег».
Кубань занимает пятое место по росту цен на продукты среди регионов Южного федерального округа. Стоимость продовольственных товаров, согласно исследованию компании FinExpertiza, в январе 2021 года повысилась на 7,7% по сравнению с январем 2020 года, пишет портал.
Краснодарский пенсионер, 64-летний Юрий Козлитин, сообщил, что его пенсия составляет 12 тыс. 344 рубля. Ему приходится работать на автомобильной стоянке, чтобы иметь деньги на продукты. Так он дополнительно получает 11 тыс. рублей.
«Едим курицу три раза в неделю, а в остальное время макароны, картошку: вареную, жареную, крупы. В магазине покупаем молочные продукты, которые прямо на глазах подорожали. А также хлеб и подсолнечное масло, яблоки недорогие, кубанские. Больше ни на что не хватает».
А 43-летняя предпринимательница из краевого центра Ирина Викторова сказала корреспонденту, что из-за пандемии ей пришлось закрыть цветочный бизнес. Из-за этого она осталась без заработка, а все денежные запасы с сыном она «съела» еще в период самоизоляции.
Также журналист портала изучил цены в «Магните», «Пятёрочке» и «Перекрёстке» в Сочи. Прочитать об этом подробнее можно тут.