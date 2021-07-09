Мэр Краснодара рассказал, как будут решать проблему со строительством подстанции для новой трамвайной линии на улице Московской
Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля прокомментировал конфликт с руководством завода «Каскад», которое против строительства тяговой подстанции для новой трамвайной линии рядом с предприятием
Напомним, в январе в Краснодаре началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Разворотное кольцо будет около ТЦ «Стрелка», а диспетчерский пункт — на Метальникова. Всего на новой трамвайной линии протяженностью 5,47 км сделают пять остановок.
В феврале на улице Метальникова началось строительство первого подземного перехода, второй переход — на улице Московской — начали делать в июне.
2 июля в телеграм-канале «Транспортной инициативы» опубликовали обращение лидера движения Марины Репещук к руководству завода «Каскад».
Она сообщила, что еще месяц назад на парковке у здания завода должно было стартовать строительство тяговой подстанции для новой трамвайной линии, но рабочих на огороженную территорию до сих пор не пускают.
«Трамвайная ветка — это не прихоть, а насущная необходимость. Горожане часто видят наплевательское отношение к себе со стороны чиновников. Мы просим вас проявить мудрость», — попросила Репещук.
Ситуацию прокомментировал 9 июля мэр Краснодара Евгений Первышов на брифинге с журналистами. Он признал, что «есть определенные вопросы» по поводу размещения тяговой подстанции. Питающий центр, согласно проекту, должен был разместиться на муниципальной парковке возле предпрятия.
«Руководство «Каскада» высказывает определенные опасения, может ли подстанция повлиять на деятельность предприятия? Мы и государственные эксперты считаем, что нет. Тем не менее, мы находимся в диалоге», — отметил Первышов.
Сейчас эксперты прорабатывают вопрос, чтобы сдвинуть подстанцию.
«Если это будет одобрено экспертами — мы, безусловно, пойдем навстречу предприятию. Если нет — вопросы будут исчерпаны и мы приступим к строительству на том месте, которое запланировано», — заявил мэр.
По словам главы города, в целом строительство трамвайной линии идет по графику, никаких отставаний нет.
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