Мэр Краснодара рассказал, как будут решать проблему со строительством подстанции для новой трамвайной линии на улице Московской

Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля прокомментировал конфликт с руководством завода «Каскад», которое против строительства тяговой подстанции для новой трамвайной линии рядом с предприятием

Напомним, в январе в Краснодаре началось строительство новой трамвайной линии на улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Разворотное кольцо будет около ТЦ «Стрелка», а диспетчерский пункт — на Метальникова. Всего на новой трамвайной линии протяженностью 5,47 км сделают пять остановок.

В феврале на улице Метальникова началось строительство первого подземного перехода, второй переход — на улице Московской — начали делать в июне.

2 июля в телеграм-канале «Транспортной инициативы» опубликовали обращение лидера движения Марины Репещук к руководству завода «Каскад». Она сообщила, что еще месяц назад на парковке у здания завода должно было стартовать строительство тяговой подстанции для новой трамвайной линии, но рабочих на огороженную территорию до сих пор не пускают. «Трамвайная ветка — это не прихоть, а насущная необходимость. Горожане часто видят наплевательское отношение к себе со стороны чиновников. Мы просим вас проявить мудрость», — попросила Репещук.