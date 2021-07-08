В Краснодаре легковушка столкнулась с трамваем
Днем 8 июля в Краснодаре на улице Клинической произошло ДТП с трамваем
О происшествии стало известно из телеграм-канала «Типичный Краснодар». Кто-то из очевидцев выложил фото аварии, на котором видно как столкнулась легковушка с трамваем.
Инцидент с участием легкового автомобиля Mitsubishi случился на пересечении Клинической и Механической.
В пресс-службе МУП КТТУ порталу 93.RU рассказали, что ДТП случилось в 14:00 и на час парализовало движение трамваев в обе стороны. В аварии пострадала пассажирка автомобиля.
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При этом в пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру не подтвердили информацию о пострадавшей. Там рассказали, что сотрудников полиции к оформлению ДТП не привлекали.
Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре из-за аварии движение трамваев остановилось почти на три часа. Тогда в ДТП столкнулись две легковушки, одна из них вылетела на трамвайные пути.