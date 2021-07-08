В Краснодаре легковушка столкнулась с трамваем

Днем 8 июля в Краснодаре на улице Клинической произошло ДТП с трамваем

О происшествии стало известно из телеграм-канала «Типичный Краснодар». Кто-то из очевидцев выложил фото аварии, на котором видно как столкнулась легковушка с трамваем.

Инцидент с участием легкового автомобиля Mitsubishi случился на пересечении Клинической и Механической.

В пресс-службе МУП КТТУ порталу 93.RU рассказали, что ДТП случилось в 14:00 и на час парализовало движение трамваев в обе стороны. В аварии пострадала пассажирка автомобиля.