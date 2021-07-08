В Краснодаре откроется новая ярмарка фермерских продуктов

Краснодарский край

Распечатать

С 9 по 11 июля на улице Лизы Чайкиной жители Краснодара смогут приобрести продукцию кубанских фермеров

Ярмарка организована совместно с ассоциацией фермеров Кубани (АККОР) и соберет продукцию фермерских хозяйств со всего Краснодарского края и соседних регионов. На мероприятии можно будет купить фрукты, овощи, молочную продукцию, мясные деликатесы, а также выпечку мёд и травы с Алтая. 

Производители обещают специальные ярмарочные цены. Некоторые товары можно будет купить вдвое дешевле, чем в магазинах. Также на мероприятии пройдет запуск интернет-сервиса по доставке продуктов. 

На территории ярмарки всех посетителей ждут дегустации, угощения и подарки.

Ярмарка пройдет в Краснодаре c 9 по 11 июля по улице Лизы Чайкиной, 38/1. Режим работы с 08:00 по 20:00. Вход бесплатный. 

Краснодар Сельское хозяйство Торговля Ярмарки

Новости

В Краснодаре откроется новая ярмарка фермерских продуктов
В Краснодаре ограничат движение на улице Кубанской для замены теплосети
В Краснодаре застройщиков обвинили в краже почти 200 млн рублей
В Сочи переднеазиатскому леопарду вылечили зубы
«Люди едва могли спастись». Очевидцы о наводнении на Кубани
В Новороссийске осужденные построят православный храм

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?
6 июля, 11:59
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?

Реклама на портале