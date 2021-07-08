В Краснодаре откроется новая ярмарка фермерских продуктов

С 9 по 11 июля на улице Лизы Чайкиной жители Краснодара смогут приобрести продукцию кубанских фермеров

Ярмарка организована совместно с ассоциацией фермеров Кубани (АККОР) и соберет продукцию фермерских хозяйств со всего Краснодарского края и соседних регионов. На мероприятии можно будет купить фрукты, овощи, молочную продукцию, мясные деликатесы, а также выпечку мёд и травы с Алтая.

Производители обещают специальные ярмарочные цены. Некоторые товары можно будет купить вдвое дешевле, чем в магазинах. Также на мероприятии пройдет запуск интернет-сервиса по доставке продуктов.

На территории ярмарки всех посетителей ждут дегустации, угощения и подарки.

Ярмарка пройдет в Краснодаре c 9 по 11 июля по улице Лизы Чайкиной, 38/1. Режим работы с 08:00 по 20:00. Вход бесплатный.