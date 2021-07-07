Бортпроводница спасла грудничка во время рейса Уфа — Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

6 июля на борту рейса Уфа — Сочи младенец потерял сознание

Во время рейса № 145 авиакомпании Nordwind, следовавшего по маршруту Уфа — Сочи, грудному ребенку стало плохо после вскармливания.

«Появились судороги, посинели губы, остановилось дыхание, впоследствии произошла потеря сознания», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе компании.

Врача на борту не оказалось. Тогда бортпроводница Наталья Ананских провела младенцу сердечно-лёгочную реанимацию. Ребенок пришел в сознание и к моменту приезда скорой помощи спал на руках матери. После осмотра медиков семья продолжила полёт.

Напомним, в 2020 году в Сочи произошла экстренная посадка самолета из-за плохого самочувствия шестилетнего ребенка во время полета. А весной 2021 года в Краснодаре из-за ухудшения состояния пассажирки экстренно приземлился борт, следовавший в Турцию. 

Авиация Дети Происшествия Сочи

Новости

Бортпроводница спасла грудничка во время рейса Уфа — Сочи
В Краснодаре появилась интерактивная карта пунктов раздельного сбора мусора
Краснодарцам с нарушением слуха предложили стать курьерами
В СИЗО Краснодара Андрею Пивоварову отказались выдать копию паспорта. Она нужна для выдвижения в Госдуму
На Кубани ищут 12-летнего мальчика, который собирался уехать к отцу в Омск
Жители Новороссийска оспорят в суде разрешение на строительство 18-этажек в парке

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?
Вчера, 11:59
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?

Реклама на портале