Бортпроводница спасла грудничка во время рейса Уфа — Сочи

Во время рейса № 145 авиакомпании Nordwind, следовавшего по маршруту Уфа — Сочи, грудному ребенку стало плохо после вскармливания.

«Появились судороги, посинели губы, остановилось дыхание, впоследствии произошла потеря сознания», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе компании.

Врача на борту не оказалось. Тогда бортпроводница Наталья Ананских провела младенцу сердечно-лёгочную реанимацию. Ребенок пришел в сознание и к моменту приезда скорой помощи спал на руках матери. После осмотра медиков семья продолжила полёт.

Напомним, в 2020 году в Сочи произошла экстренная посадка самолета из-за плохого самочувствия шестилетнего ребенка во время полета. А весной 2021 года в Краснодаре из-за ухудшения состояния пассажирки экстренно приземлился борт, следовавший в Турцию.