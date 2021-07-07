СК возбудил уголовное дело из-за плесени в детском пансионате Анапы
6 июля глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить детский лагерь в Анапе, на условия в котором пожаловались родители детей с инвалидностью
5 июля в эфире телеканала НТВ вышел новостной сюжет о том, как петербургские чиновники заселили детей с инвалидностью и их сопровождающих в санаторий Анапы с опасными условиями.
В пансионат «Полярные зори» приехали 21 ребенок и 30 сопровождающих. На месте они обнаружили, что условия пансионата не соответствуют не только санитарно-эпидемиологической безопасности, но и требованиям нужд людей с инвалидностью.
Родители детей обсудили ситуацию с порталом 78.ru и рассказали об условиях в пансионате. Постояльцы жаловались на ужасный запах в номерах, грязь, а также насекомых на стенах и потолках.
«Столкнулись с ужасной грязью в номерах. Плесень ходит по стенам, по потолкам. Сантехника вся грязная и разбитая. Вода идет тонкой струйкой, что ребенка сложно помыть. Мы все покусаны насекомыми. На матрасах найдены следы клопов», — рассказала Елена Таланова в беседе с журналистами.
По словам родителей, на данный момент лагерь «Полярные зори» закрыли, а детей с сопровождающими на ночь заселили в пансионат «Звездочка». 7 июля будет решаться вопрос о переезде отдыхающих в гостиницу с хорошими условиями.
6 июля председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание по вопросам организации и обеспечения безопасности детского отдыха и оздоровления в летний период. На заседании он поручил проверить ситуацию с размещением детей в пансионате. Следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность).
Следователи проводят проверку пансионата «Полярные зори» и выясняют все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СК РФ.