СК возбудил уголовное дело из-за плесени в детском пансионате Анапы

6 июля глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить детский лагерь в Анапе, на условия в котором пожаловались родители детей с инвалидностью

5 июля в эфире телеканала НТВ вышел новостной сюжет о том, как петербургские чиновники заселили детей с инвалидностью и их сопровождающих в санаторий Анапы с опасными условиями.

В пансионат «Полярные зори» приехали 21 ребенок и 30 сопровождающих. На месте они обнаружили, что условия пансионата не соответствуют не только санитарно-эпидемиологической безопасности, но и требованиям нужд людей с инвалидностью.

Родители детей обсудили ситуацию с порталом 78.ru и рассказали об условиях в пансионате. Постояльцы жаловались на ужасный запах в номерах, грязь, а также насекомых на стенах и потолках.

«Столкнулись с ужасной грязью в номерах. Плесень ходит по стенам, по потолкам. Сантехника вся грязная и разбитая. Вода идет тонкой струйкой, что ребенка сложно помыть. Мы все покусаны насекомыми. На матрасах найдены следы клопов», — рассказала Елена Таланова в беседе с журналистами.