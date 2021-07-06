9-летнему Матвею Мигунову с ДЦП из Анапы собирают деньги на лечение в Таганроге

Благотворительный фонд «Русфонд» организовал сбор средств на лечение 9-летнего мальчика из Анапы с диагнозом детский церебральный паралич

Матвей — один из двойняшек, но его брат умер внутриутробно, поэтому мальчик вынужденно родился на 27 неделе беременности. За его жизнь врачи боролись несколько месяцев, он перенес несколько операций. Только в пять месяцев родителям удалось забрать малыша домой.

У Матвея статус ребенка-инвалида с самого рождения. Ему ставили тяжелые диагнозы, но родители все равно не сдавались и делали всё возможное. Сейчас Матвея возят в реабилитационные центры, делают массажи, ЛФК.

Он самостоятельно сидит, встает на четвереньки и пробует говорить. Матвею необходимо гипсование стоп, чтобы снять спастику и способствовать уверенной опоре на ноги. После чего требуется комплексное лечение и разработка стоп. Ему готовы помочь в Таганроге.

«Задачи курса реабилитации: улучшить когнитивные способности Матвея с целью дальнейшей социализации, научить сидеть самостоятельно, улучшить опору на ноги» — объяснила невролог таганрогского «Центра здоровья» Людмила Чёрикова.

Всего на лечение Матвея необходимо собрать 132 тыс. 720 рублей. На момент публикации собрано 4 тыс. 546 рублей. Чтобы помочь мальчику, необходимо еще 128 тыс. 174 рубля.