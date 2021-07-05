Адыгея получила свыше 16 млрд рублей из госбюджета на 2021 год

Резник отметил, что за последние пять объем ежегодной поддержки Адыгеи из федерального бюджета вырос более чем в 2,5 раза — с 6,5 млрд рублей в 2016 году до 16,4 млрд рублей в 2021 году. В целом бюджет составил 68 млрд рублей, включая почти 7 млрд рублей дополнительной помощи в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

В рамках Совета представили отчёты депутаты Госдумы РФ от Адыгеи Владислав Резник и Мурат Хасанов. Участие в мероприятии принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Провёл заседание председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

Депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов подчеркнул, что за пять лет парламентской деятельности он внес 14 законотворческих инициатив, из которых 9 приняли в виде законов.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов высоко оценил работу депутатов и отметил, что они поддерживали связь с региональной властью, населением и реагировали на обращения.

«Очень важно, что коллеги находятся в постоянном контакте с жителями, — именно на это нас нацеливает Президент страны. Развитие региона и повышение качества жизни людей — это наши ключевые задачи. Поэтому мнение людей о проводимой работе имеет первостепенное значение», — сказал глава республики.