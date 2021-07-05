Замначальника ГИБДД по Адыгее арестовали за взятки с подчиненных

СК Адыгеи 5 июля сообщил об аресте сотрудника ГИБДД, который требовал взятки с подчиненных

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По версии следствия, обвиняемый, занимая руководящую должность в управлении ведомства, решил получать взятки от подчиненных. Взамен он предлагал попустительство по службе. Всего с января 2019 года по июнь 2021-го мужчина получил от подчиненных 620 тыс. рублей.

5 июля в пресс-службе СУ СКР по Адыгее сообщили, что сотруднику ГИБДД МВД предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере). Его заключили под стражу до 2 сентября. Расследование продолжается.

По данным ТАСС, речь идет о Рамзине Гусаруке, который занимал должность замначальника управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея с 2013 года. Гусарук родился в 1975 году, имеет высшее юридическое образование. До назначения на эту должность был начальником межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД № 1 в Майкопе.