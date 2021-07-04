Горбольница Горячего Ключа с понедельника станет ковидным госпиталем

Мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский сообщил в своем Instagram-аккаунте, что с 5 июля городская больница будет перепрофилирована в ковидный госпиталь.

«Госпитализация в ЦГБ [пациентов с другими диагнозами] приостановлена», — пишет Белопольский. — «Пациентов, которые сейчас находятся в больнице, направят в субботу и воскресенье в больницы соседних районов. С понедельника круглосуточное приемное отделение откроется на базе городской поликлиники».

Для горячеключевской горбольницы это уже вторая трансформация в ковидарий: впервые ее перевели на работу исключительно с коронавирусными пациентами 7 апреля 2020 года. А в штатный режим вернули 21 марта 2021-го, после тотальной дезинфекции. Как сейчас выяснилось, это было ненадолго — на три с половиной месяца.

Напомним, что в конце июня режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлили сразу на три месяца — до 1 октября.