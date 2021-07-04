На Кубани за неделю зафиксировано 1133 заражений коронавирусом

Краснодарский край

Распечатать

Сегодня, 4 июля, выявлено 213 зараженных — это новый рекорд

Кубанский оперштаб отчитался о том, что за минувшие сутки в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 213 новых случаев заболевания COVID-19. Это очередной печальный рекорд.

В числе заболевших — 72 мужчины и 141 женщина, детей в этой статистике — 17.
По муниципальным образованиям новые случаи распределились так:
Краснодаре — 41 случай;

Армавир и Усть-Лабинский район — по 15;

Крымский район — 13;

Анапа — 12;

Новороссийск — 11;

Кавказский и Гулькевичские районы — по 10;

Сочи, Белореченский, Выселковский, Тимашевский районы — по 9;

Апшеронский и Калининский районы — по 8;

Красноармейский район — 7;

Славянский район — 6;

Геленджик, Горячий Ключ, Тихорецкий район — по 4;

Северский, Павловский, Тбилисский районы — по 2;

Брюховецкий, Динской, Новокубанский районы — по 1.
С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев в регионе достигло 52 689.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 927. Полностью выздоровели 45 605 кубанцев, скончались — 3504.

В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 72 пациента, еще 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщают в краевом Минздраве.

Медицина Эпидемии

Новости

«Яблоко» выдвинуло в Госдуму от Краснодара арестованного Пивоварова
На Кубани за неделю зафиксировано 1133 заражений коронавирусом
В Краснодаре поймали детей, которые кидались бетоном с 18-го этажа
В Новороссийске ночью спасли унесенного в море пловца
Горбольница Горячего Ключа с понедельника станет ковидным госпиталем
На Кубани объявлено штормовое предупреждение

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска
2 июля, 09:00
Искусство с настроением, или Как «Пятёрочка» украшает улицы Новороссийска

Реклама на портале