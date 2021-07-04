На Кубани за неделю зафиксировано 1133 заражений коронавирусом
Сегодня, 4 июля, выявлено 213 зараженных — это новый рекорд
Кубанский оперштаб отчитался о том, что за минувшие сутки в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 213 новых случаев заболевания COVID-19. Это очередной печальный рекорд.
В числе заболевших — 72 мужчины и 141 женщина, детей в этой статистике — 17.
По муниципальным образованиям новые случаи распределились так:
Краснодаре — 41 случай;
Армавир и Усть-Лабинский район — по 15;
Крымский район — 13;
Анапа — 12;
Новороссийск — 11;
Кавказский и Гулькевичские районы — по 10;
Сочи, Белореченский, Выселковский, Тимашевский районы — по 9;
Апшеронский и Калининский районы — по 8;
Красноармейский район — 7;
Славянский район — 6;
Геленджик, Горячий Ключ, Тихорецкий район — по 4;
Северский, Павловский, Тбилисский районы — по 2;
Брюховецкий, Динской, Новокубанский районы — по 1.
С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев в регионе достигло 52 689.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 927. Полностью выздоровели 45 605 кубанцев, скончались — 3504.
В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 72 пациента, еще 4 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации, сообщают в краевом Минздраве.