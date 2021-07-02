«Я как гражданин Российской Федерации не приемлю ЛГБТ». Хозяйка гостиницы в Анапе попыталась объяснить свою агрессию в адрес постояльцев

Краснодарский край, Вся Россия

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2 июля хозяйка гостиницы в Анапе, которая обматерила туристок, попыталась объяснить свое поведение неприязнью к ЛГБТ

Напомним, инцидент произошел в гостинице «Атмосфера» в поселке Джемете. Две девушки заселились в номер и заметили там грязь, песок и собачью шерсть. Они попросили хозяйку убраться. В ответ на это женщина обругала девушек, заявив, что ей ничего не будет, а за все проверки она платит.

Словами хозяйки гостиницы заинтересовались в полиции и начали проверку. После чего женщина извинилась и пояснила, что под словами «мы платим» она имела в виду не коррупционные моменты, а субаренду.

Случай в анапской гостинице прокомментировала в своем инстаграме глава Ростуризма Зарина Догузова. Она назвала такое отношение к отдыхающим «возмутительным и абсолютно недопустимым». По ее данным, гостинице и сотрудникам выписали штраф, а девушкам вернут деньги, которые они заплатили за номер.  

2 июля в телеграм-канала Baza появилось еще одно объяснение хозяйки гостиницы. Она попыталась объяснить свою агрессию в адрес девушек тем, что они целовались, когда она зашла в номер.

«Когда я зашла промыть пол к этим дамам, одну я увидела в дверях, а две были в кровати и мило целовались в моем присутствии. Я как гражданин Российской Федерации не приемлю представителей ЛГБТ. В нашем гостевом доме отдыхают только благополучные семьи с детьми, которые не должны видеть целующихся женщин, женоподобных мужчин, обнимающихся, непонятно во что одевающихся. У нас отель — за семейные ценности», — заявила женщина.

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В заключении она рекомендовала обращаться, если «у кого-то есть какие-то вопросы», к президенту Владимиру Путину, «который никогда не разрешит в нашей стране пропаганду однополых браков».

Анапа Курорты и туризм ЛГБТ отдых Полиция Происшествия

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