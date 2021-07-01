В России людям с инвалидностью бесплатно предоставят отечественные разработки для реабилитации. Об этом Путина попросила девочка из Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 1 июля рассказал, как в регионе помогают детям с особенностями здоровья
Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин провел традиционную прямую линию. Портал Юга.ру законспектировал часть вопросов, на которые ответил глава государства.
Однако определенные проблемы, на которые хотели пожаловаться жители России, решили до начала программы. Так, например, к Путину обратилась 13-летняя Малика Алиева из Адыгеи, у которой проблемы со зрением. Она попросила, чтобы российские разработки включили в перечень технических средств реабилитации, которые предоставляются бесплатно. Путин поддержал эту идею и дал соответствующее поручение правительству.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в свою очередь отметил, что в регионе занимаются улучшением жизни детей с особенностями здоровья. Так, в Адыгее на базе школы-интерната создали Центр развития инклюзивного образования, где занимаются развитием и коррекцией детей с нарушениями слуха.
«Решение вопроса, который обозначила Малика Алиева, является одним из результатов большой адресной работы по поддержке жителей, особенно детей, а также примером налаженного межведомственного взаимодействия и активной волонтерской деятельности», — отметил Кумпилов.
В пресс-службе главы Адыгеи отметили, что чиновник не раз общался с Маликой. Так, например, у Кумпилова есть чётки, которые девочка сделала своими руками.