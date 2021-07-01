В России людям с инвалидностью бесплатно предоставят отечественные разработки для реабилитации. Об этом Путина попросила девочка из Адыгеи

Адыгея, Вся Россия

Распечатать

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 1 июля рассказал, как в регионе помогают детям с особенностями здоровья

Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин провел традиционную прямую линию. Портал Юга.ру законспектировал часть вопросов, на которые ответил глава государства.

Однако определенные проблемы, на которые хотели пожаловаться жители России, решили до начала программы. Так, например, к Путину обратилась 13-летняя Малика Алиева из Адыгеи, у которой проблемы со зрением. Она попросила, чтобы российские разработки включили в перечень технических средств реабилитации, которые предоставляются бесплатно. Путин поддержал эту идею и дал соответствующее поручение правительству.

Читайте также:

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в свою очередь отметил, что в регионе занимаются улучшением жизни детей с особенностями здоровья. Так, в Адыгее на базе школы-интерната создали Центр развития инклюзивного образования, где занимаются развитием и коррекцией детей с нарушениями слуха.

«Решение вопроса, который обозначила Малика Алиева, является одним из результатов большой адресной работы по поддержке жителей, особенно детей, а также примером налаженного межведомственного взаимодействия и активной волонтерской деятельности», — отметил Кумпилов.

В пресс-службе главы Адыгеи отметили, что чиновник не раз общался с Маликой. Так, например, у Кумпилова есть чётки, которые девочка сделала своими руками.

Владимир Путин Дети Дети-инвалиды Мурат Кумпилов Семья Социальные программы

Новости

В Северском районе обещали починить Дом культуры после жалобы жителей Путину
В Краснодаре пройдет концерт общественного транспорта
В России людям с инвалидностью бесплатно предоставят отечественные разработки для реабилитации. Об этом Путина попросила девочка из Адыгеи
Власти Краснодара выделили почти 215 млн рублей на закупку 11 новых автобусов
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 1 июля
Ночью в Юбилейном микрорайоне Краснодара сгорел автомобиль

Лента новостей

Шедевр или хлам?
Сегодня, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
ИКЕА стала еще ближе. Рассказываем подробности
Сегодня, 14:22 Партнерский
ИКЕА стала еще ближе. Рассказываем подробности
Аква-шазам. Каких животных можно встретить в Черном и Азовском морях?
29 июня, 07:40
Аква-шазам. Каких животных можно встретить в Черном и Азовском морях?

Реклама на портале