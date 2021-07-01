По выходным из Ейска в Ростов можно будет добраться на рельсобусе

Краснодарский край, Ростовская область

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С 3 июля Ростов и Ейск свяжут рейсовые автобусы

На маршрут Ростов — Ейск выйдут рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». В двухвагонных составах будет система очистки и обеззараживания воздуха, мягкие сиденья и туалеты. Также в салонах предусмотрены подъемники для кресел-колясок и специальные места для их крепления, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

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Составы будут курсировать по выходным дням. Рейс из Ростова отходит в 6:45, прибывает в 9:52. Из Ейска состав отбывает в 17:45, прибытие в 20:43.

Промежуточным станциями станут Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская, Старощербиновская. Стоимость билета — 420 рублей.

Напомним, что первый рельсобус на Кубани запустили в 2020 году по маршруту Керчь — Анапа.

Ейский район Железная дорога Поезда РЖД Ростов-на-Дону

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