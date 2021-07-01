В Сочи в лобовом ДТП с рейсовым автобусом и легковушкой пострадали пять человек

Вечером 30 июня на Дублере Курортного проспекта в Сочи легковушка врезалась в рейсовый автобус, есть пострадавшие

ДТП с участием рейсового автобуса № 83 «микрорайон Мамайка — Бытха» и легкового автомобиля ВАЗ-2107 произошло в 22:15 на федеральной трассе А-148 «Дублер Курортного проспекта», на путепроводе транспортной развязки «река Псахе».

По предварительным данным, водитель ВАЗ не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с автобусом. Пострадали пять человек: два пассажира автобуса (27-летний мужчина и 11-летняя девочка), 29-летний водитель легкового автомобиля и оба его пассажира — мужчины 32 и 25 лет. Их доставили в больницу.

На момент ДТП в автобусе находились девять человек, в том девочка. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Наибольшие травмы получил водитель ВАЗ. Его извлекали из салона сотрудники МЧС с применением спецоборудования. Водитель автобуса не пострадал.