Из Краснодара можно будет улететь в греческий город Салоники

Как писали Юга.ру, в 2015 году чартерные и регулярные рейсы в Салоники и в Афины из Краснодара выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии», в 2016-м пассажиров перевозила авиакомпания Ellinair. В марте 2020-го авиасообщение между Краснодаром и Салониками приостановили из-за пандемии.

Снова перелеты возобновят 3 июля. Перевозить пассажиров будет компания S7 на самолете Boeing 737-800 один раз в неделю.