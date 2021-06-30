Из Краснодара можно будет улететь в греческий город Салоники
Международный аэропорт Краснодара с 3 июля возобновит регулярное авиасообщение с греческим городом Салоники
Как писали Юга.ру, в 2015 году чартерные и регулярные рейсы в Салоники и в Афины из Краснодара выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии», в 2016-м пассажиров перевозила авиакомпания Ellinair. В марте 2020-го авиасообщение между Краснодаром и Салониками приостановили из-за пандемии.
Снова перелеты возобновят 3 июля. Перевозить пассажиров будет компания S7 на самолете Boeing 737-800 один раз в неделю.
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Рейс будет вылетать из Краснодара по субботам в 12:30, а возвращаться обратно в воскресенье в 19:50, сообщили 30 июня в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.
Напомним, сейчас из аэропорта Краснодара можно улететь в Египет, Армению, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и на Кипр. Также спустя семь лет перерыва снова можно будет летать в Дюссельдорф.