Четырехлетнему Давиду Бобоеву из Краснодара собирают деньги на слуховые аппараты, чтобы он мог пойти в школу

Благотворительный фонд «Русфонд» с 25 июня собирает средства на покупку слуховых аппаратов для Давида Бобоева из Краснодара

Давид родился слабослышащим — он унаследовал это от своих родителей. Уже в девять месяцев мальчику выдали слуховые аппараты, которые он носит до сих пор.

Сейчас Давиду четыре года, он любит спорт, легко читает и владеет языком жестов. Через два года мальчик должен пойти в специализированную школу, но для учебы нужны сверхмощные слуховые аппараты.

Это шанс для Давида заговорить и адаптироваться в обществе, но необходимые аппараты не предоставляются государством. Так как родители живут на социальные выплаты, им не по карману такая покупка.

«Инвалидность Давиду присвоили раньше, чем он начал ходить. В девять месяцев выдали слуховые аппараты, их сын носит до сих пор, и мы активно занялись его развитием. Сейчас Давид в совершенстве владеет языком жестов, прекрасно развит для своего возраста: легко читает и решает простые примеры, разбирается в технике. А еще любит спорт: занимается айкидо, ездит на велосипеде, участвует в детских соревнованиях», — рассказывает Анна Хрисохоиди, мама Давида.

Всего на покупку слуховых аппаратов нужно собрать 154 тыс. 730 рублей. На момент публикации благотворительному фонду «Русфонд» удалось собрать 31 тыс. 271 рубль. Чтобы помочь Давиду, необходимо еще 123 тыс. 459 рублей .

Как помочь Давиду?



— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами

— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.



Обо всех способах оказать помощь Давиду и другим подопечным Русфонда читайте здесь