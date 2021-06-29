В детском лагере Геленджика девочки избили сверстницу. Глава СК поручил разобраться

29 июня глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям провести проверку после избиения девочки в лагере Геленджика

В детском лагере «Медвежонок» в Геленджике группа девочек издевалась над сверстницей Ариной и снимала это на видео. Когда вожатые и директор лагеря узнали о случившемся, они забрали у детей телефоны и стали удалять доказательства. Однако избавиться от всех улик не удалось. Так, например, видео с описанием ситуации 25 июня опубликовал телеграм-канал «Двач».

На следующий день издание «Хибины» связалось с Симоной — матерью пострадавшей девочки. Выяснилось, что Арина приехала в лагерь из Мурманска, а мать девочки узнала о случившемся благодаря подруге Арины: она рассказала об издевательствах и прислала видео. Женщина сразу позвонила дочери. Девочка призналась, что это был не первый случай. «Это происходило часто, всегда они были толпой. Били сильнее две сестры по голове, очень сильно, царапали руки, вырвали огромный клок волос, а вожатые всегда делали вид, что ничего не происходит», — пересказывает слова дочери Симона. Вожатая отказалась разговаривать с родителями по телефону. Связаться с директором лагеря женщине также не удалось.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 28 июня сообщили «РИА Новости», что полиция проводит проверку. А в пресс-службе мэрии Геленджика журналистам рассказали, что глава Кабардинского округа Григорий Кялов в понедельник встретится с директором лагеря и с вожатыми. Во вторник, 29 июня, портал Юга.ру попытался узнать в пресс-службе мэрии итог поездки чиновника в детский лагерь, однако там отказались комментировать ситуацию. В этот же день в пресс-службе СК РФ сообщили, что о ситуации узнал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил передать материалы из полиции в СК. Расследование будут контролировать в центральном аппарате ведомства.