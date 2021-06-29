В Краснодаре перенесли пункт вакцинации с улицы Красной

В Краснодаре 29 июня мобильный пункт вакцинации от коронавируса переехал с улицы Красной на Комсомольскую

Напомним, в начале года в Краснодаре на Главной городской площади, в ТРЦ «Красная площадь», ТРК «СБС Мегамолл» заработали специальные мобильные пункты вакцинации. Позже пункт напротив мэрии перенесли на улицу Красную, 139. Еще один мобильный пункт открылся 25 июня на территории гипермаркета «Леруа Мерлен» в районе Ближнего Западного обхода.

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29 июня в мэрии Краснодара сообщили, что мобильный пункт с улицы Красной переехал. Теперь он находится на улице Комсомольской, 46, в бывшем здании института высшего сестринского образования. Пункт будет работать с 9:00 до 21:00.

Таким образом, в Краснодаре сделать прививку от коронавируса можно в следующих мобильных пунктах: ТРЦ «СБС-Мегамолл» (с 10:00 до 21:00);

в двух пунктах на территории ТРЦ «Красная Площадь» (с 10:00 до 21:00);

но улице Тихорецкой, 5/2 (с 9:00 до 21:00);

на парковке «Леруа Мерлен» на улице Покрышкина, 5 (с 9:00 до 21:00);

на улице Комсомольской, 46 (с 9:00 до 21:00).