«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard запустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25»

Новые клиенты могут оформить дебетовую карту на сайте «Билайна» или в приложении «Мой Билайн». Действующим клиентам доступно оформление через любой офис «Билайна». Карта сразу же появится в приложении Альфа-Банка. Чтобы начать расплачиваться, нужно привязать ее к одному из сервисов: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, умным часам, фитнес-трекеру или платежному брелоку.

«Клиенту нужен не просто хороший продукт — он ему нужен прямо сейчас. Наша карта с мгновенным оформлением именно такая», — считает руководитель розничного бизнеса и зампред правления Альфа-Банка Майкл Тач.