«Билайн», Альфа-Банк и Mastercard запустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25»
Компании-партнеры предложили клиентам полностью электронную карту с быстрым оформлением и кешбэком за покупки
Новые клиенты могут оформить дебетовую карту на сайте «Билайна» или в приложении «Мой Билайн». Действующим клиентам доступно оформление через любой офис «Билайна». Карта сразу же появится в приложении Альфа-Банка. Чтобы начать расплачиваться, нужно привязать ее к одному из сервисов: Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, умным часам, фитнес-трекеру или платежному брелоку.
«Клиенту нужен не просто хороший продукт — он ему нужен прямо сейчас. Наша карта с мгновенным оформлением именно такая», — считает руководитель розничного бизнеса и зампред правления Альфа-Банка Майкл Тач.
До 31 июля всем держателям карты «Кэшбэк 1-5-25» начисляется повышенный кешбэк: до 10% на покупки в супермаркетах, кафе и ресторанах, магазинах одежды и обуви. Также клиенты получают постоянный кешбэк до 25% на оплату связи и услуг «Билайна» в мобильных приложениях Альфа-Банка и «Билайна», до 5% с покупок в супермаркетах «Пятёрочка» и «Перекресток» и 1% за все другие покупки. Кроме того, банк начисляет до 5% годовых на остаток средств по карте.
«Пользовательский опыт и удобство клиентов — ключевые критерии для нашего продукта. Поэтому мы позаботились не только о значимом кешбэке, но и об уникальном клиентском пути: с помощью технологии Mobile ID получить доступ к цифровой карте можно практически в одно касание», — прокомментировал исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса компании «Билайн» Джордж Хелд.