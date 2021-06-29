На Кубани за время пандемии скончались 3,4 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 29 июня сообщил о 176 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией

Напомним, в июне в Краснодарском крае, как и по всей стране, резко ухудшилась эпидобстановка. В ряде регионов ввели жесткие ограничительные меры. Также в России развернулась активная кампания по вакцинации населения. В Адыгее, например, решили поощрять тех, кто сделал прививку, а в Чечне пригрозили ограничениями.

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер и решили пускать на курорты с 1 августа только привитых отдыхающих.

Число заболевших COVID-19 в России 29 июня стало меньше по сравнению с прошлыми сутками. Сегодня оперштаб Москвы сообщил о 20 тыс. 616 новых случаях заражения. Полностью выздоровели 14 тыс. 697 человек. Летальных исходов зафиксировали 652.

Больше всего заболевших в Москве (+6 тыс. 209), Московской области (+2 тыс. 453) и Санкт-Петербурге (+1 тыс. 374).

На юге России и в регионах Северного Кавказа сообщают следующие цифры: Ростовская область — 221, Краснодарский край — 176, Ставропольский край — 134, Дагестан — 139, Севастополь — 117, Чечня — 39, Кабардино-Балкария — 34, Ингушетия — 24, Карачаево-Черкесия — 21, Северная Осетия — 19, Адыгея — 20.

Всего за время пандемии в России официально зарегистрировали 5 млн 493 тыс. 557 случаев коронавируса, умерли 134 тыс. 545 человек.

По данным оперштаба Кубани, среди 176 заболевших 114 женщин, 62 мужчины, в том числе 8 детей. Самому младшему пациенту 5 лет, самому старшему — 89.

Вот как распределились случаи по муниципалитетам:

  • в Краснодаре — 24;
  • в Сочи — 26;
  • в Северском районе — 14;
  • в Геленджике, Горячем Ключе, Староминском, Тихорецком районах — по 12;
  • в Абинском, Апшеронском, Темрюкском, Крымском районах — по 6;
  • в Армавире — 5;
  • в Выселковском, Лабинском, Калининском районах — по 4;
  • в Курганинском, Красноармейском, Славянском, Белоглинском районах — по 3;
  • в Ейском, Усть-Лабинском, Гулькевичевском районах — по 2;
  • в Туапсинском, Кавказском, Ленинградском, Приморско-Ахтарском, Новопокровском районах — по 1.

Всего к 29 июня в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 51 тыс. 689 человек. В ковид-госпиталях скончались 3 тыс. 400 пациентов. Сейчас в стационарах лечится 1 тыс. 587 человек, еще 1 тыс. 367 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 62 заболевших, шестеро подключены к ЭКМО.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 909,4.

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