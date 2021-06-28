В Краснодарском крае зафиксировали резкий скачок заболеваемости COVID-19
Оперштаб Краснодарского края 28 июня сообщил о 167 новых случаях COVID-19 в регионе
Напомним, в июне в Краснодарском крае, как и по всей стране, резко ухудшилась эпидобстановка. В ряде регионов ввели жесткие ограничительные меры. Также в России развернулась активная кампания по вакцинации населения. В Адыгее, например, решили поощрять тех, кто сделал прививку, а в Чечне — пригрозили ограничениями.
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер и решили пускать на курорты с 1 августа только привитых отдыхающих.
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Тем не менее, статистика по заболеваемости COVID-19 в России продолжает расти. Так, за последние сутки положительные тесты получили 21 тыс. 650 россиян, в ковид-госпиталях страны зафиксировали 611 летальный случай.
Больше всего заболевших в Москве (+7 тыс. 246), Московской области (+2 тыс. 722) и Санкт-Петербурге (+1 тыс. 335).
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 213, Краснодарский край — 167, Ставропольский край — 128, Дагестан — 128, Севастополь — 116, Чечня — 35, Кабардино-Балкария — 32, Ингушетия — 23, Карачаево-Черкесия — 22, Северная Осетия — 18, Адыгея — 15.
Всего за время пандемии в России официально зарегистрировали 5 млн 472 тыс. 941 случай коронавируса, умерли 133 тыс. 893 человек.
По данным оперштаба Кубани, из 167 новых заболевших — 102 женщины и 65 мужчин, в том числе 13 детей. Самому младшему пациенту один год, а старшему — 91.
Вот как распределились случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 37;
- в Новороссийске — 31;
- в Анапе — 16;
- в Сочи — 15;
- в Геленджике — 12;
- в Армавире — 10;
- в Лабинском районе — 9;
- в Туапсинском — 6;
- в Горячем Ключе и Тихорецком районе — по 5;
- в Темрюкском, Тимашевском и Павловском районах — 4;
- в Кущевском и Курганинском — по 2;
- в Крыловском, Ейском, Успенском, Новокубанском и Мостовском — по 1.
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Всего к 28 июня в Краснодарском крае COVID-19 подтвердился у 51 тыс. 513 человек. В ковид-госпиталях скончались 3 тыс. 382 пациента. Сейчас в стационарах лечится 1 тыс. 513 человек, еще 1 тыс. 320 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 63 заболевших, а шестеро — подключены к ЭКМО.
Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 906,3.