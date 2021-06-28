В Краснодарском крае зафиксировали резкий скачок заболеваемости COVID-19

Оперштаб Краснодарского края 28 июня сообщил о 167 новых случаях COVID-19 в регионе

Напомним, в июне в Краснодарском крае, как и по всей стране, резко ухудшилась эпидобстановка. В ряде регионов ввели жесткие ограничительные меры. Также в России развернулась активная кампания по вакцинации населения. В Адыгее, например, решили поощрять тех, кто сделал прививку, а в Чечне — пригрозили ограничениями. В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер и решили пускать на курорты с 1 августа только привитых отдыхающих.

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Тем не менее, статистика по заболеваемости COVID-19 в России продолжает расти. Так, за последние сутки положительные тесты получили 21 тыс. 650 россиян, в ковид-госпиталях страны зафиксировали 611 летальный случай. Больше всего заболевших в Москве (+7 тыс. 246), Московской области (+2 тыс. 722) и Санкт-Петербурге (+1 тыс. 335). На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 213, Краснодарский край — 167, Ставропольский край — 128, Дагестан — 128, Севастополь — 116, Чечня — 35, Кабардино-Балкария — 32, Ингушетия — 23, Карачаево-Черкесия — 22, Северная Осетия — 18, Адыгея — 15. Всего за время пандемии в России официально зарегистрировали 5 млн 472 тыс. 941 случай коронавируса, умерли 133 тыс. 893 человек.

По данным оперштаба Кубани, из 167 новых заболевших — 102 женщины и 65 мужчин, в том числе 13 детей. Самому младшему пациенту один год, а старшему — 91. Вот как распределились случаи по муниципалитетам: в Краснодаре — 37;

в Новороссийске — 31;

в Анапе — 16;

в Сочи — 15;

в Геленджике — 12;

в Армавире — 10;

в Лабинском районе — 9;

в Туапсинском — 6;

в Горячем Ключе и Тихорецком районе — по 5;

в Темрюкском, Тимашевском и Павловском районах — 4;

в Кущевском и Курганинском — по 2;

в Крыловском, Ейском, Успенском, Новокубанском и Мостовском — по 1.

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