Юбилейный, 17000-й магазин «Пятёрочка» в России открыли в Краснодаре

Открытие юбилейного магазина «Пятёрочка» прошло в Краснодаре. На площади более 700 кв. метров представили около 6,5 тыс. наименований товаров, среди них не менее 30% — продукция местных производителей.

Генеральный директор торговой сети Сергей Гончаров отметил, что в новой концепции фокус делается на свежую продукцию, так называемую фреш-зону — это овощи, фрукты и продукты с коротким сроком годности.

«У нас широкий ассортимент свежих овощей и фруктов. По качеству и цене они не уступают фермерскому рынку. К тому же мы очень активно сотрудничаем с местными поставщиками, чтобы сократить время поставки с грядки на полку», — отметил Гончаров.