Юбилейный, 17000-й магазин «Пятёрочка» в России открыли в Краснодаре
В Краснодаре открыли юбилейный магазин «Пятёрочка» площадью более 700 квадратных метров
Открытие юбилейного магазина «Пятёрочка» прошло в Краснодаре. На площади более 700 кв. метров представили около 6,5 тыс. наименований товаров, среди них не менее 30% — продукция местных производителей.
Генеральный директор торговой сети Сергей Гончаров отметил, что в новой концепции фокус делается на свежую продукцию, так называемую фреш-зону — это овощи, фрукты и продукты с коротким сроком годности.
«У нас широкий ассортимент свежих овощей и фруктов. По качеству и цене они не уступают фермерскому рынку. К тому же мы очень активно сотрудничаем с местными поставщиками, чтобы сократить время поставки с грядки на полку», — отметил Гончаров.
В новом формате магазинов уделяется большое внимание оформлению торгового пространства: современный дизайн, уютное освещение, спокойная цветовая гамма и заметная навигация. Неотъемлемой частью новой концепции также стала собственная пекарня, продукция которой уже давно полюбилась гостям магазинов. Ежедневно в 4500 тыс. пекарен в 66 регионах выпекают более 200 тонн свежего хлеба и хлебобулочных изделий. В новом магазине Краснодара пекарня будет производить порядка 40 наименований хлебобулочных изделий.
Кроме того, магазин оборудован кофе-зоной, которая уже пользуется большой популярностью. В Краснодаре гости торговой сети покупают порядка 1 тыс. чашек кофе ежедневно.
При всех изменениях в магазинах сохраняется прежняя ценовая политика: торговая сеть делает акцент на доступность и низкие цены. А в приложении магазина сейчас всем товарам можно поставить оценку, по итогам которой выводится общий рейтинг. Низкий балл — повод провести переговоры с поставщиком, устранить проблему или, если проблема не решается, вывести продукцию из ассортимента.
«Мы живем в соседнем доме, поэтому хорошо, что магазин открыли именно здесь. Удобно заходить с маленьким ребенком после прогулки. Сегодня вышли погулять и пришли на открытие, купили черешню. Вышло даже дешевле, чем на ярмарке», — рассказала местная жительница Ольга.
Также в «Пятёрочке» сейчас можно заказать продукты онлайн. В Краснодаре сервис экспресс-доставки работает на базе 18 магазинов, покрывая всю территорию города. Исполнительный директор «Пятерочки» Сергей Иржавский отметил, что больше всего доставка востребована в ФМР, ЮМР и ГМР.
Также Иржавский поделился, что до конца года в крае планируют открыть примерно 90 магазиновв новой концепции.