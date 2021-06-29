В Краснодаре пройдет фестиваль цифрового паблик-арта

Краснодарский край

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В Краснодаре c 3 по 31 июля пройдет фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities

Он состоится одновременно в шести городах, в том числе в Екатеринбурге, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Краснодарским партнером события стал центр современного искусства «Типография».

Открытие состоится 3 июля. С 20:00 до 23:00 гостей ждут выступления аудиовизуальных художников, которые работают с диджитал-искусством:

  • творческое объединение stereowac;
  • сибирский саунд-дизайнер и 3D-художник Our.v;
  • Ката Дрикин.

Вход свободный, но необходима регистрация.

4 июля пройдут экскурсии по AR-объектам, которые будут размещены в разных локациях города. Осмотреть их можно будет с помощью сайта:

  • в парке «Краснодар» расположатся проект «Невыносимая бесконечность быть подключенным к сети» Digital Object Alliance и what is hidden does not need to be hidden Софьи Скидан,
  • у фонтана напротив здания ЗСК — «Памятник всему» Яна Посадского,
  • на набережной около Моста поцелуев Анна Таганцева-Кобзева разместит свою «Пыльцу», а Кирилл Макаров — «Доверие».

Завершится фестиваль 31 июля сетом художника HERBARIUM и Миши Курилова, работающего с междисциплинарным искусством, гибридными формами звука и различными техниками звукозаписи. Начало в 21:00. Вход свободный, нужна регистрация.

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