Кубанцы смогут распечатать сертификат о вакцинации в МФЦ

27 июня в администрации Краснодарского края рассказали, что жители региона смогут распечатать сертификат о вакцинации от COVID-19 в отделениях МФЦ

На портале госуслуг появился сервис, позволяющий привившимся от COVID-19 получить справку о вакцинации. Полученный сертификат можно распечатать во всех филиалах МФЦ Краснодарского края, сообщили 27 июня в пресс-службе администрации региона.

С 1 июля гостиницы и санатории Краснодарского края будут пускать туристов только при наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации, а с 1 августа — исключительно привитых (ПЦР-тест потребуют от детей и тех, у кого есть противопоказания к прививке).

Напомним, 23 июня на Кубани ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сфер образования, общепита, торговли, бытового обслуживания, туристической индустрии и транспорта.

После второй фазы вакцинации граждане получат бумажную справку, а электронный сертификат появится в личном кабинете на портале «Госуслуги». Его должно направить медицинское учреждение, в котором сделали прививку.

Руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный рассказал, что меры приняли для удобства и безопасности жителей региона.

Если сертификата на портале нет, необходимо обратиться в медучреждение по месту жительства либо позвонить по телефону горячей линии «Госуслуг» — 8 (800) 100-70-10.

Как писали Юга.ру, жители Краснодара могут заранее заполнить документы на вакцинацию, чтобы не стоять в очередях и не тратить время в пункте вакцинации. Анкета находится здесь. Сделать прививку можно в мобильных пунктах, которые работают на территории торговых центров Краснодара.