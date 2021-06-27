В Краснодаре пять трамваев сократят режим работы
В Краснодаре с 28 по 30 июня из-за капитального ремонта путей некоторые трамваи сократят режим работы
В Краснодаре из-за ремонта трамвайного переезда на пересечении улиц Славянской и Толбухина 28, 29 и 30 июня трамваи № 2, 6, 7, 11, 21 уйдут с маршрута раньше времени, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
- Трамвай № 2 будет отправляться в депо от улицы Декабристов в 22:00, от Индустриальной в 21:54.
- Трамвай № 6 из Юбилейного района отправится в депо в 21:21, а от улицы Димитрова в 21:54. Вагон, который пойдет по маршруту из Юбилейного микрорайона в 21.45, будет следовать до ул. им. Димитрова по ул. Титаровской и ул. Воронежской без заезда на ул. им. Стасова.
- Трамвай № 7 будет отправляться в последний рейс от Западного депо в 21:34, от улицы Димитрова в 22:09.
- Трамвай № 11 отправится в депо от ж/д вокзала в 22:16, а из Юбилейного микрорайона в 22:05.
- Трамвай № 21 из Юбилейного микрорайона отправится в депо в 21:39, а от улицы Солнечной в 22:09.
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