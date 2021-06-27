В Краснодаре пять трамваев сократят режим работы

В Краснодаре с 28 по 30 июня из-за капитального ремонта путей некоторые трамваи сократят режим работы

В Краснодаре из-за ремонта трамвайного переезда на пересечении улиц Славянской и Толбухина 28, 29 и 30 июня трамваи № 2, 6, 7, 11, 21 уйдут с маршрута раньше времени, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.