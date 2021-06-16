Град в Павловском районе повредил крыши домов, школы и детсада

Напомним, МЧС Кубани объявило на 16-17 июня штормовое предупреждение по восточной половине Азовского моря. Там прогнозировались сильные дожди, град, грозы и ветер до 25 м/с. В итоге град прошел в Калининском районе, Туапсе , Кавказском районе , повредил ячмень и подсолнух в Каневском , пробил крыши жилых домов в Павловском районе.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале, что в Павловском районе основной удар стихии пришелся на станицу Новопластуновскую и близлежащие хутора. Град повредил жилые дома, крыши школы и детского сада. Кондратьев поручил своему заместителю Андрею Алексеенко проконтролировать работу оперативных служб и доложить о ситуации.

«Я живу на окраине станицы, нас задело краем. Центру станицы досталось гораздо больше. Крыши в домах побиты — решето, машины без стекол, все во вмятинах, живого места нет», — рассказала «КП-Кубань» местная жительница Олеся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МСМ России, в станице Новопластунской с 18:10 около получаса шел дождь и град. Были повреждены кровли и остекления частных домовладений, пострадали два соцобъекта. Оперативные группы обследуют территории и оценивают ущерб. В здании дома культуры создали пункт временного размещения на 100 мест. Работа продолжится с наступлением светлого времени суток.