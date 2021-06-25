Жители Краснодара смогут заранее заполнить документы на вакцинацию, чтобы не стоять в очередях
25 июня власти Краснодара рассказали об обновлениях на сайте мэрии
Напомним, в конце июня в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили, что необходимо привить не менее 60% сотрудников предприятий в сферах образования, общепита, торговли, сферы бытового обслуживания, туристической индустрии и транспорта. Постановление не распространяется на людей, имеющих противопоказание к прививке.
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В Краснодаре открылись пять мобильных пунктов вакцинации на территориях гипермаркетов «СБС-Мегамолл», «Красная Площадь» и «Леруа Мерлен», а также на улицах Красная, 139 и Тихорецкая, 5/2.
Кроме того, вакцинацию можно пройти в городских поликлиниках. Их адреса и время работы можно узнать на сайте министерства здравоохранения края. Сделать прививку могут все жители страны, которые в том числе приехали на курорты Краснодарского края.
В пресс-службе администрации Краснодара 25 июня сообщили, что горожане могут заранее заполнить документы, необходимые для прохождения вакцинации. Анкета находится здесь. Всем желающим предлагают заранее скачать, распечатать и заполнить документ, чтобы не тратить время на это во время визита в пункт вакцинации.
Кроме того, на сайте администрации города работает специальный раздел по вопросам вакцинации. Там есть вся необходимая информация и ссылки на полезные ресурсы.