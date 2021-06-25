В Краснодаре сотрудники строительной компании привились от коронавируса

26 июня в Краснодаре сотрудники «ЮгСтройИмпериал» прошли вакцинацию от коронавируса

Напомним, 23 июня в Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Глава Роспотребнадзора Кубани Мария Потёмкина подписала постановление о проведении обязательной вакцинации не менее 60% от общей численности сотрудников организаций. Обязательная вакцинация коснется работающих в сферах образования, общепита, торговли, сферы бытового обслуживания, туристической индустрии и транспорта.

Одной из первых бесплатную вакцинацию для своих сотрудников организовала строительная компания "ЮгСтройИмпериал". В офис компании пригласили выездную бригаду врачей из городской поликлиники №7.

Все желающие сотрудники компании и их семьи смогли сделать на выбор одну из трёх вакцин — Спутник V, ЭпиВакКорона или КовиВак.

«Прививаться лучше, чем болеть! Наша компания услышала призыв губернатора Краснодарского края, и мы организовали вакцинацию в нашем офисе», — прокомментировал заместитель председателя совета директоров "ЮгСтройИмпериал" Станислав Николенко.

Напоним, накануне на Кубани впервые продлили режим повышенной готовности сразу на три месяца.