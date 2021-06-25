Популярность сервиса «Плати QR» от Сбера выросла на 40% в 2021 году

Тысячи торгово-сервисных предприятий присоединились к сервису в первые месяцы 2021 года. Теперь рассчитаться по QR-коду можно в 24 тыс. заведений края.

«Плати QR» позволяет микро- и малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования. Традиционно с появлением безналичного расчета продажи растут, а технология QR минимизирует затраты бизнеса: комиссия эквайринга ниже, нет расходов на эксплуатацию оборудования.

Клиенты банка могут пользоваться привычным способом оплаты и получать бонусы СберСпасибо там, где нет традиционного эквайринга: на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, и при этом получать бонусы СберСпасибо. Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего Android- или iOS-смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Кассиры видят необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«За пять месяцев 2021 года оборот эквайринга Сбера в Краснодарском крае увеличился на 74%. Самый выраженный рост безналичной оплаты фиксируется в сегменте гостиницы (203%), фастфуд (177%), развлечения (168%), рестораны (155%), одежда и обувь (119%). Бесконтактная оплата товаров в магазинах и кафе — это не только быстро и удобно, но и безопасно. Именно поэтому клиенты Сбера все чаще отдают предпочтение именно бесконтактной оплате через терминал или по QR-коду», — рассказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.