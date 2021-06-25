Популярность сервиса «Плати QR» от Сбера выросла на 40% в 2021 году

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае стали на 40% чаще рассчитываться по QR-коду

Тысячи торгово-сервисных предприятий присоединились к сервису в первые месяцы 2021 года. Теперь рассчитаться по QR-коду можно в 24 тыс. заведений края.

Читайте также:

«Плати QR» позволяет микро- и малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования. Традиционно с появлением безналичного расчета продажи растут, а технология QR минимизирует затраты бизнеса: комиссия эквайринга ниже, нет расходов на эксплуатацию оборудования.

Клиенты банка могут пользоваться привычным способом оплаты и получать бонусы СберСпасибо там, где нет традиционного эквайринга: на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах, и при этом получать бонусы СберСпасибо. Продавцу достаточно иметь QR-код от Сбербанка, который покупатель сканирует камерой своего Android- или iOS-смартфона через приложение «Сбербанк Онлайн». Кассиры видят необходимую информацию о покупке в мобильном приложении для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

«За пять месяцев 2021 года оборот эквайринга Сбера в Краснодарском крае увеличился на 74%. Самый выраженный рост безналичной оплаты фиксируется в сегменте гостиницы (203%), фастфуд (177%), развлечения (168%), рестораны (155%), одежда и обувь (119%). Бесконтактная оплата товаров в магазинах и кафе — это не только быстро и удобно, но и безопасно. Именно поэтому клиенты Сбера все чаще отдают предпочтение именно бесконтактной оплате через терминал или по QR-коду», — рассказала управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Малый и средний бизнес Сбербанк Технологии

Новости

В Краснодаре открылась выставка натюрмортов «Тихая жизнь»
В Краснодаре загорелась машина скорой помощи
В Краснодаре за нападение на школьниц задержали главу винодельни «Легенда Крыма»
Интернет-пользователи потребовали возбудить уголовное дело против губернатора Кондратьева из-за новых ограничений на курортах Кубани
Власти Краснодара объяснили, как будет устроен магистральный троллейбусный маршрут
Зачем нужны парклеты на улице Красноармейской? Объяснила главный архитектор Краснодара

Лента новостей

Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Вчера, 11:01
Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Пять классных мест
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
Сегодня, 11:14
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
И что подготовила «Типография» вместе с ИКЕА
Выше уровень — больше кешбэка
Сегодня, 09:03
Выше уровень — больше кешбэка
В «Пятёрочке» изменились условия программы лояльности

Реклама на портале