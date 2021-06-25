Порт Новороссийска стал единственным в крае, где возможен ввоз пестицидов

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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24 июня координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха сообщил, что в ЮФО и СКФО импорт пестицидов и агрохимикатов будет возможен только через морской порт Новороссийска

19 июня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень пограничных пропускных пунктов, через которые возможен ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию. В нем указаны 14 пунктов, и только один из них находится на территории ЮФО и СКФО — порт Новороссийск.

В правительстве объяснили, что перечень сформирован с учетом оснащенности пунктов пропуска специальным оборудованием для отслеживания объемов и качества продукции. Это должно усилить контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов, а также исключить попадание в страну опасного контрафакта. Распоряжение вступает в силу 29 июня.

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Как уточнили в «Эковахте по Северному Кавказу», на территории Краснодарского края перевалка таких грузов осуществляется также через морские порты Туапсе, Тамань, Темрюк и Кавказ. Таким образом, с 29 июня использование для этих целей других действующих портов в ЮФО и СКФО будет запрещено.

24 июня координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха прокомментировал распоряжение. По его словам, документ бьет по интересам компаний «ЕвроХим» и «ОТЭКО», которые владеют комплексами по перевалке агрохимикатов в портах Туапсе и Тамань.

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«Думаю, что они («ОТЭКО» и «ЕвроХим») сделают все возможное для того, чтобы данное распоряжение отменить либо внести в него изменения. А наша организация будет контролировать выполнение этого распоряжения, чтобы перевалка пестицидов и агрохимикатов через порты Туапсе, Тамань, Темрюк и Кавказ действительно с 29 июня была прекращена», — заявил Рудомаха.

Как писали Юга.ру, 9 июля в Новороссийске пройдут общественные слушания по строительству грузового терминала на Волочаевском пляже. Ранее жители просили Путина защитить пляж от застройки.

Андрей Рудомаха Михаил Мишустин Новороссийск Порты Правительство Торговля Эковахта

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