Порт Новороссийска стал единственным в крае, где возможен ввоз пестицидов

24 июня координатор «Эковахты» Андрей Рудомаха сообщил, что в ЮФО и СКФО импорт пестицидов и агрохимикатов будет возможен только через морской порт Новороссийска

19 июня премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень пограничных пропускных пунктов, через которые возможен ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию. В нем указаны 14 пунктов, и только один из них находится на территории ЮФО и СКФО — порт Новороссийск.

В правительстве объяснили, что перечень сформирован с учетом оснащенности пунктов пропуска специальным оборудованием для отслеживания объемов и качества продукции. Это должно усилить контроль за оборотом пестицидов и агрохимикатов, а также исключить попадание в страну опасного контрафакта. Распоряжение вступает в силу 29 июня.