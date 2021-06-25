В Краснодаре трамваи будут уходить в депо раньше обычного

В Краснодаре 25 и 26 июня некоторые трамваи из-за ремонта путей раньше времени уйдут с линий

В Краснодаре из-за ремонта трамвайного полотна на пересечении Коммунаров и Карасунской 25 и 26 июня трамваи № 2, 5, 8, 11, 15 уйдут с маршрута раньше времени.

Трамвай № 2 отправится в депо 25 июня от улицы Декабристов в 22:00, а Индустриальной — в 21:54. На следующий день — от улицы Декабристов в 21:51, а от улицы Индустриальной в 22:10.

Трамвай № 5 25 июня уйдет в депо от улицы Бершанской в 21:30, от улицы Солнечной — в 21:34, 26 июня — от улицы Бершанской в 21:31, а от Солнечной — в 21:55.

Трамвай №8 25 июня отправится в депо от «Хладокомбината» в 21:29, от Солнечной — в 21:41. 26 июня — от «Хладокомбината» в 21:36, а от Солнечной — в 21:46. После 22:00 вагоны от Солнечной до «Хладокомбината» будут следовать по Садовой.

Трамвай № 11 25 июня — от ж/д вокзала отправится в 22:16, из Юбилейного микрорайона в 21:34, 26 июня — от ж/д вокзала в 22:00, а из Юбилейного микрорайона в 21:23.

Трамвай № 15 отправится 25 июня от ж/д вокзала в 21:41, а от Солнечной — в 21:27. 26 июня — от ж/д вокзала в 22:11, а от Солнечной — в 21:28.