Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 24 июня

Драма «Человек, который продал свою кожу» (16+) рассказывает историю сирийского беженца Сэма. Однажды ему предложили стать живым произведением искусства. Лента выдвигалась на премию Оскар как лучший фильм на иностранном языке от Туниса.

Музыкальная драма «Звук металла» (18+) — о бывшем наркомане Рубене, а ныне рокере, основавшем группу Blackgammon. Однажды на концерте герой понимает, что начал терять слух.

Приключенческая комедия «Бендер: Начало» (16+) с Сергеем Безруковым в главной роли. Честный человек по имени Ося знакомится с аферистом Ибрагимом Бендером. Вместе они начинают охоту за царской реликвией.

Отечественная комедия «Проклятый чиновник» (16+) Сарика Андреасяна рассказывает о бюрократе, который обидел бабушку. Теперь нечестные деньги просто сгорают у него в руках. В кратчайшие сроки ему нужно снять сглаз, иначе он не сможет получить самую крупную взятку в своей карьере.

Главная героиня мексиканского хоррора «Кукла» (16+) — молодая няня София, которая следит за тремя детьми в большом доме. Ей ее подопечным предстоит столкнуться с демоном, который хочет, чтобы с ним поиграли.

На экраны выходит продолжение американского мультфильма «Рок Дог» (6+) о псе Броуди и его музыкальной группе. Им предстоит отправиться в мировое турне и проверить на прочность не только свою дружу, но и самих себя.

Героя драматического триллера «Ледяной драйв» (16+) Майкла позвали поучаствовать в миссии по спасению 26 шахтеров, которые оказались заперты под землей из-за схода лавины. Майклу предстоит проехать на грузовике весом 33 тонны по замерзшей поверхности океана.

Кроме того, в кино покажут триллер Мартина Скорсезе «Таксист» 1976 года с Робертом Де Ниро в главной роли.